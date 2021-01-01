Max Kruse Liverpool'un kapısından dönmüş

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesine dönen Max Kruse, sarı-lacivertlilere imza atmadan önce Liverpool ile görüştüğünü açıkladı

Futbol hayatına ülkesi Almanya'nın Union Berlin takımında devam eden Max Kruse, 2019 yılında Liverpool'un kapısından döndüğünü açıkladı. Sport Witness'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan yıldız oyuncu, transferinin gerçekleşmemesinin nedeni olarak ise Divock Origi'nin o sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans olduğunu belirtti.

Barcelona'ya karşı geri dönüşün mimarı

Liverpool'un Belçikalı forveti 2018/2019'da ligde beklenen performansı sergileyemese de Şampiyonlar Ligi'nin kazanılmasında önemli rol oynadı. Özellikle Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde ilk maçı 3-0 kaybeden Liverpool, rövanşta evinde rakibini 4-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Bu geri dönüşte en büyük rolü ise hiç şüphesiz iki gol atan Divock Origi oynamıştı.

Yıldız oyuncu ayrıca Şampiyonlar Ligi Finali'nde de Tottenham ağlarına bir gol atmış ve takımının 2-0'lık galibiyetle kupayı müzesine götürmesine yardımcı olmuştu.

"Jürgen'e kızgın değilim"

Divock Origi'nin yükselen performansından dolayı transferinin gerçekleşmediğini belirten Kruse; "Jürgen Klopp ile konuşmak harikaydı. Ona kızgın değilim. Ara sıra ona tatilden fotoğraflar gönderiyorum" diye konuştu. Öte yandan Kruse ile 2019 yılında Bayern Münih de ilgilenmişti.

2019 yılında Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Max Kruse, bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Haziran ayında tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Alman golcü, Union Berlin'e imza atmıştı.

Fenerbahçe'de 27 maça çıkan Kruse, 7 gol atarken 8 kez de asist yapma başarısı göstermişti. Yıldız oyuncu bu sezon Union Berlin formasıyla Bundesliga'da sahaya çıktığı 10 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.