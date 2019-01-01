Süper Lig

Max Kruse: Liverpool yerine Fenerbahçe'yi seçtim

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse, sarı lacivertli kulübü tercih etmeden önce Liverpool’dan gelen teklifi reddettiğini açıkladı.

Yaz transfer döneminde serbest kalan ve Fenerbahçe’nin kadrosuna katılan Max Kruse, beIN Sports’a verdiği röportajda “Transfer dönemi boyunca birçok takımdan teklif aldım. Bu takımlardan biri de Liverpool’du” ifadelerini kullandı.

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31 yaşındaki Alman oyuncu “Fenerbahçe’de oynamaya karar verdim. Çünkü daha mutlu olacağımı düşündüm. Bu dönemde birçok oyuncu arkadaşımla görüştüm. Kararımdan dolayı mutluyum” şeklinde konuştu.

Max Kruse, Fenerbahçe’nin hazırlık döneminde oynadığı Bursaspor, Wolfsburg ve Hertha Berlin karşılaşmalarında forma giydi.

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