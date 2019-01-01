Max Kruse: Liverpool yerine Fenerbahçe'yi seçtim
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Yaz transfer döneminde serbest kalan ve Fenerbahçe’nin kadrosuna katılan Max Kruse, beIN Sports’a verdiği röportajda “Transfer dönemi boyunca birçok takımdan teklif aldım. Bu takımlardan biri de Liverpool’du” ifadelerini kullandı.
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31 yaşındaki Alman oyuncu “Fenerbahçe’de oynamaya karar verdim. Çünkü daha mutlu olacağımı düşündüm. Bu dönemde birçok oyuncu arkadaşımla görüştüm. Kararımdan dolayı mutluyum” şeklinde konuştu.
Max Kruse, Fenerbahçe’nin hazırlık döneminde oynadığı Bursaspor, Wolfsburg ve Hertha Berlin karşılaşmalarında forma giydi.