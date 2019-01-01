Max Kruse: Liverpool yerine Fenerbahçe'yi seçtim

Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse, sarı lacivertli kulübü tercih etmeden önce Liverpool’dan gelen teklifi reddettiğini açıkladı.

Yaz transfer döneminde serbest kalan ve ’nin kadrosuna katılan Max Kruse, beIN Sports’a verdiği röportajda “Transfer dönemi boyunca birçok takımdan teklif aldım. Bu takımlardan biri de ’du” ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Alman oyuncu “Fenerbahçe’de oynamaya karar verdim. Çünkü daha mutlu olacağımı düşündüm. Bu dönemde birçok oyuncu arkadaşımla görüştüm. Kararımdan dolayı mutluyum” şeklinde konuştu.

Max Kruse, Fenerbahçe’nin hazırlık döneminde oynadığı , ve karşılaşmalarında forma giydi.