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Max Kruse, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

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Getty Images
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin 3 yıllığına kadrosuna kattığı Max Kruse, İstanbul'a geldi. 

>> Max Kruse kimdir? <<

Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe ile anlaşmaya varan 31 yaşındaki Alman yıldız, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla 36 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, sezonu 12 gol ve 13 asistle tamamladı. 

Kruse, 16 yıl sonra sarı lacivertli formayı terletecek ilk Alman futbolcu olacak.

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