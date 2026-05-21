Max Huiberts açıkladı: Bu üç dünya yıldızı AZ'ye transfer olmak üzereydi

Güney Amerikalı oyuncular Ángel Di María, Alexandre Pato ve Philippe Coutinho, Max Huiberts’in teknik direktörlük yaptığı dönemde AZ için ciddi seçeneklerdi. Görevinden ayrılan yönetici, Noordhollands Dagblad gazetesine verdiği röportajda bunu açıkladı.

Şu anda 55 yaşında olan Huiberts, on yıl boyunca AZ'nin spor politikasından sorumluydu. Alkmaar ekibi bir dizi fırsatı kaçırdı.

"Örneğin Jan Paul van Hecke'yi düşünüyorum. Onu çok istiyorduk, ama sonra Brighton devreye girdi ve o da oraya gitti," diyor Huiberts, ki kendisi FC Volendam'da görev yaptığı dönemde Hollanda milli takımı oyuncusu Micky van de Ven'i de kadrosuna katmak istemişti.

AZ, Hollanda sınırları dışında da bir dizi dünya yıldızını kaçırdı. Özellikle Güney Amerika'da.

“Marcel Brands o zamanlar Angel Di María ile ilgileniyordu. Aynı şey Brezilyalı forvet Alexandre Pato için de geçerliydi, Dick Scheringa onun için gerçekten çok para ödemeye hazırdı. O ise AC Milan’ı tercih etti. Çok yazık oldu.”

“Rio de Janeiro’da Philippe Coutinho’nun menajerleriyle masada oturuyordum. Onu on beş yaşındayken yaklaştık,” diye hatırlıyor Huiberts.

Huiberts, AZ'ye transfer ettiği forvetler listesiyle en çok gurur duyuyor: Vincent Janssen, Wout Weghorst, Vangelis Pavlidis ve Troy Parrott.