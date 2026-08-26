VfB Stuttgart ile oynanan ve sonunda Bayern Münih’in 2020’den bu yana en başarılı yılını taçlandıran kupa finalinden birkaç saat önce, Almanya’nın rekortmen kulübünde bir anda tek bir konu vardı. Uli Hoeneß, her zamanki gibi güçlü görüşler içeren Spiegel röportajında, 2024’ün başında göreve getirilen spor yönetim kurulu üyesinin çalışmalarıyla ilgili "şüphelerini" dile getirdi. Max Eberl’in 2027’ye kadar devam eden sözleşmesinin uzatılması ihtimali ise "60’a 40" olarak gösteriliyordu.

Buna benzer çıkışlar, kulübün patronunun Bayern’de hâlâ ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Üstelik operatif işlerden resmî "çekilişinin" üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen. İnsani açıdan bakıldığında Hoeneß’in tartışmalı hamlesi, Eberl’i de belli ki iz bırakmadan geçmedi. Buna rağmen kazanılan finalin ardından proaktif biçimde kara mizaha sığındı ve sonrasında da samimi olduğu kadar özgüvenli bir görüntü verdi. "Derim kalınlaştı" vurgusunu yaptı ve böylece dikkat çekici bir tepki daha ortaya koydu. Yine. Tıpkı haftalar ve aylar boyunca olduğu gibi. Salı günü sözleşmesi 2029’a kadar uzatılana dek.

Eberl, açıkça fark edilen bir gelişim sürecinden geçti. Bu işi tanıdığı ve anladığı, daha önce Gladbach ve Leipzig’deki görevlerinde de net biçimde görülüyordu. Ancak Säbener Straße’de saatler bilindiği üzere farklı işler. Günlük işlerin yanında, Hoeneß ve eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge’den oluşan güçlü denetim kurulunu memnun etmek de işin bir parçası. Ama her şeyden önce Hoeneß’in memnun olması gerekiyor.

Yaklaşık bir yıl önce "Doppelpass"ta Eberl’i fazla yumuşak, fazla bencil ve büyük emekle kazanılmış parayı fazla savurganca harcamakla suçlayan kişi de oydu. Ancak tablo artık değişti; Hoeneß bunu bizzat Tegernsee’deki hazırlık kampının başlangıcında hissettirdi, hatta kupa finali sırasındaki sözleri nedeniyle Eberl’den şahsen özür diledi ve yalnızca iki ay sonra yeni bir iş birliği ihtimalini "yüzde 100"e çıkardı.

Bunun şimdi gerçekten gerçekleşmiş olması, Eberl’in yakın geçmişte fazlasıyla hak ettiği bir sonuç. Sadece - Hoeneß’in de uyguladığı - muazzam baskıya dayanmakla kalmadı. 52 yaşındaki yönetici ayrıca - ve görevi açısından en önemli nokta da sonuçta bu - doğru teknik direktör tercihiyle azami başarı vaat eden bir kadro kurdu. Üstelik takım, zor şartlara ve yukarıdan gelen katı talimatlara rağmen Nathaniel Brown ve Ismael Saibari ile hem genişlik hem de kalite açısından ciddi biçimde güçlendirildi.

Bitmeyen eleştiriler: Max Eberl, Bayern’deki yeni konumunu nasıl kazandı?

Eberl, her iki yeni transferde de Hoeneß’in çizgisine uygun şekilde işi erkenden sonuca bağladı ve buna rağmen bonservis politikasında da ince bir denge korudu. Sport Bild’in kısa süre önce aktardığına göre, kupa finalinin ardından 74 yaşındaki Hoeneß ve Rummenigge ile daha fazla yakınlık kurmaya da çalıştı. Daha önce iki kulüp büyüğü, düzenli fikir alışverişinin eksikliğini hissetmişti. Bunun yetersiz kaldığı geçmişte örneğin Thomas Müller konusunda da kendini göstermişti. Eberl, deneyimli oyuncunun takımda kalıp kalmama kararını aşağı yukarı kendisine bırakmıştı, ta ki Hoeneß kamuoyu önünde bunun tersini iddia edene kadar. Ya da Eberl’in Leroy Sane için yakın zamanda bir sözleşme uzatması duyurup, sonunda milli oyuncunun bonservissiz ayrılmasına engel olamaması gibi.

Elbette tüm gerçeğin bir parçası da, Eberl’in kulüpteki konumunun dönüşümüne giden yolun hayli taşlı olduğuydu. Vincent Kompany, bilindiği gibi Eberl çevresindeki Bayern yönetiminin birinci, ikinci hatta üçüncü tercihi bile değildi; öyle ki yönetim, haftalar önce ayrılık kararı alınmış olmasına rağmen Thomas Tuchel’i takımda kalmaya bir kez daha ikna etmeye çalışmıştı.

Ama Belçikalıyı sürekli radarında tutan ve gelen ret yağmurunun ardından sonunda istediğini kabul ettiren kişi de Eberl’di. En azından Hoeneß bunu geçen yılın sonunda ona teslim etmişti. "Bunun takdiri Max Eberl’e ait. Vincent’ı ilk kez gündemimize o taşıdı ve sonunda da onu aldı" diyen Hoeneß, ardından mayısta bir kez daha şunu vurguladı: Eberl aslında daha önce Tuchel’i geri getirmek istemişti.

Geçen yazın yıldız transferi Luis Diaz’da da bir miktar şans payı vardı. Münih ekibi daha önce Florian Wirtz konusunda yarışı kaybetmiş, Nico Williams, Xavi Simons ya da Christopher Nkunku gibi düşünülen alternatifler ise ya uygulanabilir olmamış ya da denetim kurulu tarafından reddedilmişti. Ama yine inisiyatifi ele alan ve tam isabet sağlayan isim Eberl oldu. Yaş ve bonservis bedelinden oluşan toplam paketi eleştirenler ise çoktan sessizliğe gömüldü.

Nicolas Jackson’ı yüksek bir kiralama bedeliyle transfer etme kararı ise kuşkusuz yanlıştı. Ancak bu anlaşmanın öncesinde Hoeneß’ten bir kiralama talimatı gelmişti - muhtemelen ancak sakatlığa yatkın Kingsley Coman 25 milyon euroya Suudi Arabistan’a elden çıkarıldıktan sonra -, oysa hücum hattının kadro genişliği açısından mutlaka güçlendirilmesi gerekiyordu.

Joao Palhinha’nın gereksiz ve pahalı transferi, Eberl göreve gelmeden önce başlatılmıştı; bir yıl önce son anda suya düşen transferin ardından oyuncuya bir söz verilmişti. Buna rağmen Ebert, Benfica Lizbon’a transferiyle bu durumdan mümkün olan en büyük verimi alıyor. Bryan Zaragoza konusunda da tatmin edici bir çözüm ufukta görünüyor; böylece onun talep ettiği maaş tasarruflarında bir sonraki aşamaya da ulaşılmış olacak.

Son olarak bu yaz Daniel Peretz ve Alexander Nübel de - tıpkı geçen yıl Mathys Tel ya da Adam Aznou’da olduğu gibi - iyi sayılabilecek bonservis bedelleriyle satıldı; Müller’in ardından yüksek maaşlı Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro da sözleşmelerinin sona ermesiyle maaş yükünden çıktı.

Eberl’in Jamal Musiala, Alphonso Davies ve Dayot Upamecano’nun maliyetli sözleşme uzatmalarında fazla taviz verdiği yönündeki eleştiri de ancak kısmen haklı. Son adı geçen isim geçen sezonda mutlak dünya klası seviyesine doğru büyük bir adım atarken, Musiala ve Davies için ise form durumlarına bakıldığında ikisinin de bu denli fiziksel sorunlar yaşayacağı öngörülemezdi.

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Yukarıdan kontrol mü? Max Eberl, Bayern’de yetki kaybediyor olabilir

Eski yüklerin temizlenmesi ve kadro planlamasındaki doğru ya da anlaşılabilir kararların karşısında, Hoeneß çevresindeki güçlü kurulun Eberl’le sorun yaşadığı ve belki de yakında yeniden yaşayabileceği yönündeki tekrar eden tema duruyor.

Münih’te küçük bir sportif kriz bile bilindiği üzere ağır sonuçlar doğurabilir. Duyumlara göre Eberl’in Campus’taki bazı yetkilerini kaybedecek olması ve Markus Weinzierl gibi yakın isimlerin de görevden ayrılmak zorunda kalması ya da Nils Schmadtke örneğinde olduğu gibi ayrılmak zorunda kalacak olması da kötü bir tat bırakıyor. Aynı şekilde yaz aylarında yeni bir transfer komitesinin oluşturulduğu iddiası da öyle; Abendzeitung’a göre bu komite sürekli olarak Eberl’le temas hâlinde.

Kurulun denetleyici eli ve Hoeneß’in sivri dili, önümüzdeki yıllarda da Eberl’e eşlik edecek. Ancak artık bunlarla nasıl başa çıkacağını, asıl işini ihmal etmeden ve transfer piyasasına dair sezgisini kaybetmeden daha iyi biliyor. Yeni sözleşme de bunun hak edilmiş ödülü.

Max Eberl döneminde Bayern Münih: Gelen transferlere genel bakış