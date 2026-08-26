VfB Stuttgart ile oynanan ve sonuçta Bayern Münih'in 2020'den bu yana en başarılı yılını taçlandıran kupa finalinden birkaç saat önce, Alman rekortmeninin gündeminde bir anda tek bir konu vardı. Uli Hoeneß, her zamanki gibi güçlü görüşler içeren Spiegel röportajında, 2024'ün başında göreve getirilen sportif yönetim kurulu üyesinin çalışmalarıyla ilgili "şüphelerini" dile getirdi. Max Eberl'in 2027'ye kadar devam eden sözleşmesinin uzatılma ihtimalinin "yüzde 60'a 40" olduğu belirtildi.

Bunun gibi çıkışlar, kulübün patronunun FCB üzerinde hâlâ ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik operasyonel işlerden resmî "çekilişinin" üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen. İnsani açıdan bakıldığında Hoeneß'in tartışmalı hamlesi, gözle görülür şekilde Eberl'i de iz bırakmadan geçmedi. Buna rağmen kazanılan finalin ardından proaktif biçimde kara mizaha başvurdu ve sonrasında samimi olduğu kadar soğukkanlı da bir görüntü verdi. "Derim kalınlaştı" vurgusunu yaptı ve bununla birlikte dikkat çekici bir reaksiyon daha gösterdi. Yine. Tıpkı haftalar ve aylar boyunca olduğu gibi. Salı günü sözleşmesi 2029'a kadar uzatılana dek.

Eberl, açıkça görülen bir gelişim sürecinden geçti. Bu işi bildiği ve anladığı, Gladbach ve Leipzig'deki görevlerinde de net şekilde görülüyordu. Ancak bilindiği üzere Säbener Straße'de saatler farklı işliyor. Günlük işlerin yanında, Hoeneß ve eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge'den oluşan güçlü denetim kurulunu memnun etmek de bu görevin bir parçası. Ama her şeyden önce Hoeneß'in memnun olması gerekiyor.

Yaklaşık bir yıl önce "Doppelpass" programında Eberl'i fazla yumuşak, fazla bencil ve zor kazanılmış parayı fazla savurganca kullanmakla suçlayan kişi oydu. Bu tablo artık tersine döndü; Hoeneß bunu hazırlık kampının Tegernsee'deki başlangıcında bizzat hissettirdi, hatta kupa finali sırasındaki sözleri nedeniyle Eberl'den şahsen özür diledi ve sadece iki ay sonra yeni bir iş birliği ihtimalini "yüzde 100"e çıkardı.

Bunun şimdi gerçekten gerçekleşmiş olması, Eberl'in yakın geçmişte fazlasıyla hak ettiği bir durum. Sadece kendisine yöneltilen, Hoeneß'in de uyguladığı muazzam baskıya dayanmakla kalmadı. 52 yaşındaki isim ayrıca, görevinde nihayetinde en önemli şey olan, doğru teknik direktör tercihiyle en büyük başarının mümkün görüldüğü bir kadro kurdu. Üstelik takım, zorlu şartlara ve yukarıdan gelen katı talimatlara rağmen Nathaniel Brown ve Ismael Saibari ile hem genişlik hem de kalite açısından bir kez daha ciddi şekilde güçlendirildi.

Bitmek bilmeyen suçlamalar: Max Eberl, Bayern'deki yeni konumunu nasıl hak etti?

Her iki yeni transferde de Eberl, Hoeneß'in de istediği doğrultuda erken davranıp işi resmiyete bağladı ve buna rağmen fiyat politikası konusunda gerekli hassasiyeti korudu. Sport Bild'in kısa süre önce aktardığına göre, kupa finalinden sonra 74 yaşındaki Hoeneß ve Rummenigge ile yakınlığı daha da artırdı. Daha önce kulübün bu iki büyük ismi, düzenli bir iletişimin eksikliğini hissetmişti. Bu eksiklik geçmişte örneğin Thomas Müller konusunda kendini göstermişti. Eberl, deneyimli oyuncuya kalıp kalmama kararını aşağı yukarı kendisinin vermesine izin vermiş, ardından Hoeneß kamuoyu önünde bunun tam tersini savunmuştu. Ya da Eberl, Leroy Sane için yakın zamanda bir sözleşme uzatması duyurmuş, ancak sonunda millî oyuncunun bonservissiz ayrılmasına engel olamamıştı.

Tablonun tamamına bakıldığında, Eberl'in kulüpteki konumunun değişimine giden yolun taşlı olduğu da elbette söylenmeli. Bilindiği gibi Vincent Kompany, Eberl'in etrafındaki Bayern yönetiminin birinci, ikinci hatta üçüncü tercihi değildi; öyle ki yönetim, haftalar önce ayrılık kararı alınmasına rağmen Thomas Tuchel'i bir kez daha takımda kalmaya ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Belçikalıyı sürekli gündeminde tutan ve ret yağmurunun ardından sonunda istediğini kabul ettiren de Eberl oldu. En azından Hoeneß, geçen yılın sonunda bunu ona teslim etmişti. "Bunun takdiri Max Eberl'e ait. Vincent'ı önce bizim gündemimize soktu, sonra da onu aldı" diyen Hoeneß, mayıs ayında ise bir kez daha Eberl'in aslında önce Tuchel'i geri getirmek istediğini vurguladı.

Geçen yazın yıldız transferi Luis Diaz'da da bir miktar şans vardı. Ondan önce Münih ekibi Florian Wirtz yarışını kaybetmiş, Nico Williams, Xavi Simons ya da Christopher Nkunku gibi düşünülen alternatifler ise ya hayata geçirilememiş ya da denetim kurulu tarafından reddedilmişti. Ancak yine inisiyatifi alan ve tam isabet sağlayan isim Eberl oldu. Yaş ve bonservis bedelinden oluşan toplam paketi eleştirenler çoktan sustu.

Nicolas Jackson'ın yüksek bir bedelle kiralanması kararı ise açıkça yanlıştı. Ancak bu anlaşmadan önce Hoeneß'ten kiralama talimatı gelmişti - muhtemelen ancak sakatlığa yatkın Kingsley Coman 25 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'a elden çıkarıldıktan sonra - oysa hücum hattının kadro genişliği açısından mutlaka güçlendirilmesi gerekiyordu.

Joao Palhinha'nın gereksiz ve pahalı transferi, Eberl gelmeden önce başlatılmıştı; bir yıl önce suya düşen transferin ardından kendisine bir söz verilmişti. Buna rağmen Ebert, Benfica Lizbon'a gidişiyle bu durumdan azami verimi alıyor. Bryan Zaragoza konusunda da tatmin edici bir çözüm ufukta görünüyor; böylece onun talep ettiği maaş tasarruflarında bir sonraki aşamaya geçilmiş olacak.

Son olarak bu yaz Daniel Peretz ve Alexander Nübel de - geçen yıl Mathys Tel veya Adam Aznou'da olduğu gibi - iyi rakamlara satıldı; Müller'in ardından yüksek maaşlı Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro da sözleşmelerinin sona ermesiyle maaş bordrosundan çıktı.

Eberl'in, Jamal Musiala, Alphonso Davies ve Dayot Upamecano'nun maliyetli sözleşme uzatmalarında fazla taviz verdiği yönündeki eleştiri de ancak kısmen haklı. Sonuncusu geçen sezonda mutlak dünya klası seviyesine doğru büyük bir adım atarken, Musiala ve Davies içinse form durumlarına bakıldığında ikisinin de bu tür fiziksel sorunlar yaşayacağı elbette öngörülemezdi.

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Böylece geçmişten kalan yüklerin temizlenmesi ve kadro planlamasında doğru ya da anlaşılabilir kararların karşısında, Hoeneß'in etrafındaki güçlü kurulun Eberl'le sorun yaşadığı ve belki de yakında yeniden yaşayabileceği yönündeki tekrarlayan konu duruyor.

Münih'te küçük bir sportif kriz, bilindiği üzere ağır sonuçlar doğurabilir. Duyumlara göre Eberl'in Campus'taki bazı yetkilerini kaybedecek olması ve Markus Weinzierl gibi yakın isimlerin de görevden ayrılmak zorunda kalması ya da Nils Schmadtke örneğinde olduğu gibi ayrılacak olması da kötü bir tat bırakıyor. Aynı şekilde yaz aylarında yeni bir transfer komitesinin kurulduğu iddiası da öyle; Abendzeitung'a göre bu komite sürekli Eberl ile temas halinde.

Kurulun denetleyen eli ve Hoeneß'in sivri dili, önümüzdeki yıllarda da Eberl'e eşlik edecek. Ancak artık bununla nasıl başa çıkacağını, asıl işini aksatmadan ve transfer piyasasına dair sezgisini kaybetmeden giderek daha iyi biliyor. Yeni sözleşme de bunun hak edilmiş ödülü.

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