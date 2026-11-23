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Son dönemde hafif bir form düşüklüğü yaşayan Michael Olise, OSC Lille karşısında Bayern Münih'e transferinden bu yana ilk kez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyebilir.

Max Eberl, görünüşe bakılırsa biraz batıl inançlı biri. Karma alanda sevindirici bir haber verdiğinde, örneğin sakatlık şüphesiyle oyundan çıkmasına rağmen ciddi bir sakatlığı olmadığı anlaşılan bir oyuncudan söz ederken, uğursuzluk getirmemek için yumruğuyla kafasına vuruyor. Sanki tahtaya vurur gibi.

Bayern Münih'in sportif yönetimden sorumlu yönetim kurulu üyesi, kulübün 51 dergisine yakın zamanda röportaj verirken belki de kafasına vurmayı unuttu. Eberl, derginin son sayısında Michael Olise'nin 2024 yazındaki transferini ayrıntılarıyla anlattı. Olise'nin o dönem Crystal Palace'taki teknik direktörü olan Oliver Glasner ile yaptığı görüşmeden de söz etti. Transfer öncesindeki tek "küçük soru işaretini" de açıkladı : "Sakatlanmaya yatkın mı? Crystal Palace'ta uzun süre forma giyememişti."

Olise, İngiltere'deki son sezonunda kas sorunları nedeniyle gerçekten de iki kez haftalarca sahalardan uzak kalmıştı. Ancak Münih ekibi bu "soru işaretine" rağmen harekete geçti ve Olise'yi 53 milyon euro karşılığında transfer etti. 24 yaşındaki Fransız oyuncu her açıdan beklentileri karşıladı: 123 maçta 115 gol katkısı. Sakatlığa yatkınlıktan ise eser yoktu.

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Michael Olise, BVB ve Köln maçlarında sakatlık şüphesiyle oyundan çıktı

Röportaj yayımlanana kadar Olise, sakatlık nedeniyle Bayern Münih'in tek bir resmî maçını bile kaçırmamıştı. 2024/25 sezonunda 56 maçın 55'inde sahaya çıktı. Yalnızca Almanya Kupası'nın 2. turundaki FSV Mainz 05 maçında dinlendirilerek yedek kulübesinde oturdu. 2025/26 sezonundaki bilançosu ise 55 maçın 52'si. Olise iki kez sarı kart cezası nedeniyle oynamadı, bir kez de yine dinlendirildi.

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Bu sezon da serisi başlangıçta sürdü. FC Arsenal maçındaki tek yokluğunun nedeni yine cezaydı; bu kez Viking Stavanger karşısında gördüğü oldukça gereksiz ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kart . Ardından röportaj yayımlandı ve Olise, Borussia Dortmund karşısında (2-2) uyluğundaki sorunlar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. O sırada da uzun süre sahalardan uzak kalabileceğine ilişkin endişeler vardı. Ancak Olise zamanında iyileşti ve üç gün sonra Atletico Madrid karşısında (2-0) maçın tamamında oynadı.

Olise, ardından 1. FSV Mainz 05 karşısında (2-1) da 90 dakika sahada kaldı. Ancak cuma günü 1. FC Köln maçında (1-1) yine sakatlık şüphesiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı. Münih ekibi daha sonra Olise'nin "ayağının ön kısmında ezilme" olduğunu duyurdu. Bu nedenle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenmiyor. Ancak başkan Herbert Hainer'e göre Şampiyonlar Ligi'ndeki OSC Lille deplasmanında oynaması "muhtemelen" mümkün olmayacak . Olise, büyük olasılıkla çarşamba günü 2024'te Bayern Münih'e transferinden bu yana ilk kez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

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Michael Olise'de form düşüklüğü: Dört maçtır gol katkısı yok

Kısa bir ara, son dönemde hafif bir form düşüklüğü yaşayan Olise'ye belki de iyi gelecektir. Olise, fazla maç oynamış gibi görünüyordu; yeterince canlı değildi ve genel olarak alışıldık kararlılığından uzaktı. Nitekim dört resmî maçtır gol katkısı yapamıyor. Son gol katkısını 28 Ekim'de Almanya Kupası'nda 1. FC Magdeburg'a karşı alınan 6-1'lik galibiyette yaptı. Bu sezonki ilk 12 maçında ise etkileyici bir performansla 12 gol ve yedi asist üretmişti.

Olise'nin Lille karşısında oynayamama ihtimali, Münih ekibinin hücum hattındaki oyuncu eksikliğini artırıyor. Ismael Saibari (sindezmoz yırtığı) ve Serge Gnabry (uyluk kası sakatlığı) birkaç hafta daha forma giyemeyecek. Köln maçında sindezmoz yırtığı yaşayan Harry Kane'in de muhtemelen mart ayına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan Jamal Musiala en azından sahalara döndü, ancak dönüşünün ardından kulüp yöneticilerinden sert eleştiriler aldı . Musiala'nın ne zaman yeniden en iyi formuna kavuşacağı son derece belirsiz. Luis Diaz ise beş haftalık sakatlık arasının ardından Lille karşısında kadroya dönebilir.

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Başka kim kaldı? Şu anda tamamen hazır durumdaki tek hücum oyuncusu Lennart Karl. Bu yüzden son dönemde farklı mevkilerde oynayabilen Nathaniel Brown ve Tom Bischof da hücumda görev almak zorunda kaldı. Kulüp altyapısından yetişen Tim Binder (19) ve Noah Codjo-Evora (19) da süre aldı. Kompany, Lille karşısında Bastian Assomo'yu da kadroya çağırabilir.