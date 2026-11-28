Jamal Musiala için bir darbe daha: Bayern Münih'in HSV deplasmanı öncesinde sportif direktör Max Eberl, 23 yaşındaki oyuncunun yeniden sakatlanması hakkında duygusal ifadeler kullandı.

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Bayern Münih'in HSV ile oynayacağı Bundesliga maçı öncesinde Max Eberl, Jamal Musiala'nın yeniden sakatlanması hakkında konuştu.

Almanya'nın rekor şampiyonunun hücum oyuncusu, geçen çarşamba OSC Lille deplasmanında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ uyluğundan yeniden kas sakatlığı yaşadı . Sportif direktör Eberl, Sky'a yaptığı açıklamada bunun, Musiala'nın önceki haftalarda da mücadele ettiği sakatlıkla aynı olduğunu doğruladı.

Münih kulübünün cuma günü yaptığı açıklamada 23 yaşındaki oyuncunun "ikinci bir duyuruya kadar" forma giyemeyeceği belirtildi. Basında çıkan haberlere göre Musiala, dört ila altı hafta oynayamayacak. Bu nedenle sahalara ancak kış arasından sonra dönmesi bekleniyor.

Eberl, Hamburg deplasmanındaki maçın hemen öncesinde, "Onun için sadece biraz huzur istiyoruz. Kendisine alan tanınmasını istiyoruz" dedi. Sportif direktör, bu sezon resmî maçlarda yalnızca 247 dakika oynayabilen Musiala'nın bir kez daha sağlık açısından geriye düşmesini "insani bir trajedi" olarak nitelendirdi.

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Eberl, tüm Bayern ailesinin Alman millî oyuncunun arkasında olduğunu ve onun mümkün olan en kısa sürede en iyi formuna kavuşması için elinden geleni yapacağını da vurguladı: "Şimdi ona biraz uzaklaşıp daha güçlü dönebilmesi için zaman ve alan tanıyoruz. Bu bir darbe daha, ancak kulüpteki hepimiz ona destek olacağız ve geri dönmesine yardımcı olacağız."

Getty Images

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Jamal Musiala hakkındaki tartışmada son durum ne?

Musiala, daha geçen cuma 1. FC Köln ile 1-1 berabere kalınan maçta oyuna sonradan girerek sahalara dönmüştü. Lille karşısında da oyuna sonradan girdi ve bitiş düdüğüne kadar sahada kaldı , ancak eski sakatlığı bu maçta yeniden nüksetti. Bild'in haberine göre Musiala, Köln maçında sonradan oyuna girdiğinde de uyluğunda bir şey hissetmişti. Ancak kendisi ve sağlık durumu hakkındaki kamuoyu tartışmaları nedeniyle Lille'e karşı mutlaka oynamak istemişti.

Musiala, son dönemde Bayern Münih'le ilgili manşetlere damga vurdu. Onursal başkan Uli Hoeneß, yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen ve özellikle Hoeneß gibi denetleme kurulu üyesi olan Karl-Heinz Rummenigge, nörolojik işlev bozukluğu nedeniyle eski en iyi formuna bir daha ulaşıp ulaşamayacağına dair şüphelerini artan bir sertlikle, birbiri ardına kamuoyu önünde dile getirdi . Bu endişeler gerçekleşirse yüksek ücretli sözleşmesinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi gerektiği belirtildi.

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Yöneticilerin açıklamaları, futbol kamuoyunda geniş çaplı bir tepkiyle karşılandı. Salı günü Bayern Münih yönetimi ile Musiala'nın temsilcisi olan 11WINS ajansının ekibi, kulübün Säbener Straße'deki tesislerinde bir görüşme yaptı. Münih kulübü ardından iki taraf arasında "yapıcı bir görüşme" gerçekleştiğini belirten resmî bir açıklama yayımladı.