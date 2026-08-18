The Athletic'in haberine göre Premier Lig kulübü, Portekizli oyuncunun transferi için görüşmelere yeniden başladı. Buna göre Villans, hatta anlaşma sağlayabilecekleri konusunda da iyimser.

Bu, oldukça şaşırtıcı bir gelişme. Zira sportif direktör Max Eberl, geçen hafta Avrupa Ligi'nin son şampiyonu ile yürütülen görüşmelerin başarısız olduğunu açıklamış, son dönemde de Palhinha'nın Newcastle United'a transfer olacağı yönündeki işaretler güçlenmişti.

"Aston Villa'nın Joao için bizimle temasa geçtiğini okudunuz. Bu doğru. Ancak Aston Villa ile bir anlaşmaya varamayacağız, bu iş böyle yürümüyor. Çünkü başkalarının bize dayattığını yapmak zorunda olduğumuz bir durumda değiliz" diyen Eberl, İngiliz ekibinin Münih temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğunu belirtti. Alman rekor şampiyonu ise edinilen bilgilere göre buna karşılık doğrudan bir satışta ısrar etti.

FC Bayern Münih: Joao Palhinha yeniden kiralanacak mı?

Athletic'e göre Aston Villa ise hâlâ kiralık bir anlaşmayı sonuçlandırabileceğine inanıyor. Eberl de cumartesi günü, RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçının ardından kiralık formülünü artık kategorik olarak dışlamadı. "Günümüzde bazı şeyleri güvence altına almanın çok farklı yolları var. Eğer biri yüksek bir kiralama bedeli ödemeye hazır olduğunu söylüyorsa, o zaman bunu da kabul etmek gerekir."

Geri adımdaki bir diğer şaşırtıcı unsur ise Bayern'in Leipzig maçı civarında görünüşe göre potansiyel bir alıcıyla zaten somut görüşmeler yürütüyor olması. Eberl, Palhinha'nın Telekom Cup kadrosunda yer almamasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Görüşmeler var. Ve transferin gerçekleşebileceği görüşmeler var. Bu yüzden bugün hiçbir risk almak istemedik." Aynı zamanda bunun "uzun soluklu bir süreç" olacağını da öngördü. Ancak The Athletic'in haberine göre Newcastle artık yarışın dışında görünüyor. Buna göre Magpies'ın defansif orta saha oyuncusunu kadrosuna katma girişimleri sonuçsuz kaldı ve bir anlaşma ihtimali düşük.

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Palhinha, bir önceki yaz suya düşen transferin ardından 2024'te, eski teknik direktör Thomas Tuchel'in isteğiyle bir yıl gecikmeli olarak 50 milyon euro karşılığında FC Fulham'dan Bayern'e katılmıştı ancak kendisinden beklenenleri karşılayamadı. 31 yaşındaki ön libero, geçen sezon Tottenham Hotspur'da kiralık olarak forma giydi ancak kalıcı transfer gerçekleşmedi. Münih ekibi böyle bir transfer için yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor.

2028'e kadar devam eden sözleşmesine rağmen Vincent Kompany'nin planlarında artık yer almıyor. Aynı durum, kulüpten mutlaka ayrılması gereken Sacha Boey ve Bryan Zaragoza için de geçerli. "Önümüzde hâlâ neredeyse iki buçuk hafta var" diyen Eberl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Durumun ne olduğunu hem içeride hem dışarıda en başından beri çok net bir şekilde anlattık. Bu tür kararlar almak, bu tür bildirimlerde bulunmak hiçbir zaman kolay değil ama bu da işin bir parçası."