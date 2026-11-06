Reklam

Antonio Nusa, yeni sezona inişli çıkışlı başlayan RB Leipzig'in istikrarlı performans sergileyen az sayıdaki oyuncusundan biri. Bu da ona yönelik ilgiyi artırıyor. Bayern Münih'in de Nusa'yı hâlâ beğendiği belirtiliyor.

Bild'in haberine göre sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl, Nusa'yı hâlâ Almanya'nın rekor şampiyonunun formasıyla görmek istiyor. Norveçli millî oyuncu geçen yaz da Münih'te gündeme gelmişti; çünkü Bayern, sol kanatta Luis Diaz'a rakip olacak bir oyuncu transfer etmeyi düşünüyordu.

Ancak sonunda Anthony Gordon transferinden vazgeçilmesinin (FC Barcelona'ya transfer oldu) ardından Ismael Saibari gibi merkezde oynayan bir hücum oyuncusu geldi. Sol kanatta ise Diaz'ın yedeği olarak Alphonso Davies düşünülürken, kulüp içindeki bir diğer seçenek olan Arijon Ibrahimovic kiralık olarak Augsburg'a gitti. Diaz şu anda sakatlığı (küçük çaplı kas demeti yırtığı) nedeniyle forma giyemediğinden Davies geçici olarak eskiden oynadığı hücum pozisyonuna döndü. Savunmanın solunda ise Nathaniel Brown veya Josip Stanisic oynuyor.

Ancak cumartesi günü Mainz deplasmanında oynanacak maç öncesinde Davies'in forma giyip giyemeyeceği de belirsiz. Teknik direktör Aaron Danks'e göre Münih ekibinin Davies konusunda "dikkatli" olması gerekiyor.

Reklam Reklam

Davies'in sakatlığa yatkınlığı nedeniyle sol kanat oyuncusu transferinin gelecek yaz Bayern Münih'in öncelik listesinin en üst sıralarında yer alması bekleniyor. Sky ve Bild, son olarak Porto'dan Oskar Pietuszewski'nin ciddi bir seçenek olduğunu ve görüşmelerin şimdiden yapıldığını bildirdi. Buna göre Eberl de 18 yaşındaki oyuncuyu çok beğeniyor.

Related Topics

Ancak transferi ucuza mal olmayacak: Pietuszewski'nin Porto ile sözleşmesinde tam 60 milyon avroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. Bild'e göre Polonyalı oyuncu ve Nusa'nın yanı sıra Bayern Münih'in bu pozisyon için başka adayları da var: Liverpool'dan Rio Ngumoha ve Bournemouth'tan Eli Junior Kroupi.

Arsenal, Antonio Nusa'yı kışın transfer eder mi?

Peki ya Nusa? İngiliz gazetesi The Sun'a göre Arsenal, kışın bir girişimde bulunabilir. Nusa'nın "yoğun biçimde" izlendiği ve olumlu değerlendirildiği belirtiliyor. Arsenal, Nusa'yı yaklaşık 54 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfer edebileceği konusunda iyimser. Ancak RB Leipzig'in en istikrarlı hücum oyuncusunu kışın göndermeye hiç niyeti olmayacaktır; hele 60 milyon avronun altında bir bedelle.

Reklam

21 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında Club Brugge'den 21 milyon avroya Saksonya ekibine transfer oldu ve burada kayda değer bir gelişim gösterdi. Şu ana kadar 85 resmî maçta 16 gol ve 18 asist kaydetti. Yalnızca bu Bundesliga sezonunda sekiz maçta dört gol ve altı asistle geçen sezonki rakamlarını şimdiden aştı (31 Bundesliga maçı, dört gol, üç asist).