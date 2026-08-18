The Athletic'in haberine göre Premier League kulübü, Portekizli oyuncunun transferi için görüşmelere yeniden başladı. Buna göre Villans'ın anlaşmaya varabilecekleri konusunda hatta iyimser olduğu belirtildi.

Bu, geçtiğimiz hafta sportif direktör Max Eberl'in mevcut Avrupa Ligi şampiyonuyla yürütülen görüşmelerin başarısız olduğunu açıklamasının ve son dönemde Palhinha'nın Newcastle United'a transfer olacağı yönündeki işaretlerin güçlenmesinin ardından oldukça şaşırtıcı bir gelişme oldu.

"Aston Villa'nın Joao için bizimle iletişime geçtiğini okudunuz. Bu doğru. Ama Aston Villa ile bir anlaşmaya varamayacağız, bu basitçe mümkün değil. Çünkü bize başkalarının dayattığını yapmak zorunda olduğumuz bir durumda değiliz" diyen Eberl, İngilizlerin Münih ekibine daha önce satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunduğunu belirtti. Alman rekortmeninin ise buna karşılık doğrudan bir satışta ısrarcı olduğu ifade edildi.

FC Bayern Münih: Joao Palhinha yeniden kiralanacak mı?

Athletic'e göre Aston Villa, kiralık bir transferi hâlâ sonuçlandırabileceğine inanıyor. Eberl de cumartesi günü, RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçının ardından kiralama ihtimalini artık kategorik olarak dışlamadı. "Bugünlerde belirli şeyleri güvence altına almanın çok farklı yolları var. Eğer kiralık bir anlaşmada biri çıkıp yüksek bir kiralama bedeli ödemeye hazır olduğunu söylerse, bunu da kabul etmek gerekir."

Geri adımın bir diğer şaşırtıcı yönü ise Bayern'in Leipzig maçı civarında görünüşe göre zaten potansiyel bir taliple somut görüşmeler yürütüyor olması. Eberl, Palhinha'nın Telekom Cup kadrosuna alınmamasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Görüşmeler var. Ve transferin gerçekleşebileceği görüşmeler de var. Bu yüzden bugün hiçbir risk almak istemedik." Aynı zamanda bunun "uzun bir süreç" olacağını öngördü. Ancak The Athletic'in haberine göre Newcastle'ın yarıştan çıktığı öne sürülüyor. Buna göre Magpies'ın savunmacı orta saha oyuncusunu kadrosuna katma girişimleri sonuçsuz kaldı ve bir anlaşma ihtimali düşük görünüyor.

Bu arada Portekiz gazetesi A Bola, Benfica Lizbon'un Palhinha ile dört yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını yazdı. Ayrıca Säbener Straße'ye 15 milyon euro artı 5 milyon euro muhtemel bonus içeren bir teklifin ulaştığı belirtildi. Portekiz ekibinin Palhinha'ya ilgisi olduğuna dair söylentiler uzun süredir vardı ancak oyuncunun Premier League'e dönüşü tercih ettiği iddia ediliyor.

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Palhinha, bir önceki yaz iptal olan transferin ardından 2024'te eski teknik direktör Thomas Tuchel'in isteğiyle bir yıl gecikmeli olarak 50 milyon euro karşılığında FC Fulham'dan Bayern'e transfer olmuştu ancak kendisinden beklenenleri karşılayamadı. 31 yaşındaki ön libero, geçen sezon Tottenham Hotspur'da kiralık olarak forma giydi ancak kalıcı transfer gerçekleşmedi. Münih ekibi böyle bir transfer için yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor.

2028'e kadar devam eden sözleşmesine rağmen Vincent Kompany'nin planlarında artık yer almıyor. Aynı durum, kulüpten mutlaka ayrılması istenen Sacha Boey ve Bryan Zaragoza için de geçerli. "Önümüzde hâlâ neredeyse iki buçuk hafta var" diyen Eberl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Durumun ne olduğunu hem içeride hem dışarıda en başından beri çok net şekilde anlattık. Böyle kararlar almak, bu tür bildirimlerde bulunmak hiçbir zaman kolay değil ama bu da işin bir parçası."