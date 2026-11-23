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Jamal Musiala meselesi Bayern Münih'i meşgul ediyor. Karl-Heinz Rummenigge'nin cuma günü Köln'e karşı oynanan iç saha maçının ardından yaptığı açıklamalar, görünüşe göre yönetimde de büyük yankı uyandırdı.

Çünkü Süddeutsche Zeitung gazetecisi Philipp Schneider'in gazetenin "Und nun zum Sport" adlı podcast'inde aktardığına göre kulüp yönetimi, Musiala'nın nörolojik hastalığı ve 2025'teki son derece maliyetli sözleşme uzatması ışığında oyuncu, danışmanları ve ailesiyle yeniden görüşülmesi gerektiği konusunda hemfikirdi. Ancak Rummenigge'nin attığı adımlar kulüp içinde hiç görüşülmemişti.

Rummenigge'nin Sky'daki "soğukkanlılıkla hesaplanmış çıkışı", "Bayern yönetimindeki pek çok kişiyi gerçekten şoke etti". Schneider, SZ podcast'inde açıkça isim vermedi ancak Rummenigge'nin çıkışını özellikle Max Eberl'e yönelik olarak değerlendirdi.

Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Eberl, teknik direktör Vincent Kompany gibi Musiala'ya kamuoyu önünde her zaman destek vermişti . Ayrıca bir buçuk yıl önce Musiala'nın maliyetli sözleşme uzatmasını da sonuçta o müzakere etmişti. SZ'ye göre son dönemde büyük sıkıntılar yaşayan hücum oyuncusu, çeşitli karmaşık maddeler ve "yan anlaşmalar" sayesinde yılda 30 milyon euroya kadar kazanıyor. Schneider'e göre Bayern de bunları o dönemde "aslında en ince ayrıntısına kadar anlamamıştı". Dolayısıyla kulübün Musiala'ya her yıl ödemesi gereken tutar "gerçekten hatırı sayılır bir miktar daha artabilir".

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Rummenigge'nin Musiala açıklamalarının arkasında Max Eberl'e yönelik bir hamle de mi vardı?

Rummenigge, hastalığın henüz bilinmediği 2025 ilkbaharında da Eberl'in Musiala için müzakere ettiği yeni sözleşmeden memnun değildi. Yine de denetim kurulu üyesi olarak sözleşmeyi sonunda "tamamen" onaylamıştı.

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Schneider bu nedenle "Konu Jamal Musiala olduğunda Karl-Heinz Rummenigge'nin en az bir parmağı her zaman Max Eberl'i işaret ediyor" iddiasında bulundu. Buna göre Rummenigge, cuma günkü açıklamalarıyla sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesine karşı bir kez daha tavır almak istemişti. Vermek istediği mesaj şuydu: "Bakın, bu hatayı yine kim düzeltmeye çalışıyor. Max Eberl değil, yine üstleri."

Rummenigge, ağustos sonunda denetim kurulunda Eberl'in sözleşmesinin 2029'a kadar uzatılması kararlaştırılırken özellikle çekimser kalan tek kişiydi . Böylece Eberl'e çok daha eleştirel baktığını açıkça göstermişti. Hatta Eberl'in sözleşmesinin uzatılmasını tek başına neredeyse engelleyecekti.

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Eylül sonunda Abendzeitung'a konuşan Rummenigge, "Max'in sözleşmesinin uzatılmasına 'hayır' oyu verip vermemeyi uzun süre düşündüm. Ancak toplantı sırasında çekimser kalmaya karar verdim" demiş ve eklemişti: "Bu kararımın arkasındayım."

Uli Hoeneß de Eberl'in sözleşmesinin uzatılmasına uzun süre eleştirel yaklaşmıştı. Mayıs ayında kupa finali sırasında sarf ettiği "60'a 40" sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Eberl'in özellikle Hoeneß, Rummenigge ve başkan Herbert Hainer'a karşı artık çok daha açık olduğu, Bayern'in önde gelen isimlerini çok daha iyi bilgilendirdiği ve böylece sözleşme uzatmasını hak ettiği belirtiliyordu.

Getty Images

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Bayern Münih: Rummenigge, Musiala hakkında ne söyledi?

Öte yandan Rummenigge, Musiala'nın sözleşmesinde olası bir değişiklik yapılmasına ilişkin önceki günlerde Uli Hoeneß ve Jan-Christian Dreesen'den gelen, zaten oldukça çarpıcı açıklamaların ardından cuma günü tartışmayı daha da alevlendirmişti. Musiala'nın nörolojik absans hastalığı nedeniyle eski seviyesine dönmesinin çok düşük ihtimal olduğunu öne sürmüştü.

Rummenigge, Sky'a "Bildiğimiz şeyler, ne yazık ki burada, bu statta sık sık gösterdiği seviyeye yeniden ulaşmasının zor olacağını düşündürüyor" dedi. Denetim kurulu üyesi, bu durum karşısında Musiala'nın bir jest olarak bu süreçte maaşından feragat etmesinin istendiğini de az çok açık biçimde doğruladı. Rummenigge, "Oyuncuyla, ailesiyle ve özellikle de menajerlik şirketiyle konuşmak gerekiyor. Çünkü o zaman, kusura bakmayın ama, bu tutarları karşılamak artık mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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Eberl ise kısa süre sonra bu görüşe dolaylı olarak karşı çıktı. Eberl, 1. FC Köln ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından "Endişelenmek anlaşılır bir şey. Özellikle de yaşananlar yaşanmışken" dedi. "Ama onu antrenmanda görüyoruz ve bütün zorluklara rağmen 16 ya da 17 aydır bu dönemi nasıl geçirdiğini görüyoruz."

Eberl sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların hiçbiri böyle genç bir oyuncunun ritmini bulmasını sağlayacak şeyler değil. Onu gördüğümüzde, duyduğumuzda, hissettiğimizde o seviyeye yeniden çıkabileceğine inanıyoruz." Böylece Rummenigge ve diğerlerine dolaylı olarak karşı çıktı: "Çünkü sportif tarafta bizim inancımız farklı."