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Jamal Musiala meselesi Bayern Münih’i meşgul ediyor. Karl-Heinz Rummenigge’nin cuma günü Köln ile oynanan iç saha maçının öncesinde yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Görünüşe göre yönetim katında da. Denetim kurulunun Max Eberl’den bir kez daha memnun olmadığı belirtiliyor.

Süddeutsche Zeitung gazetesi muhabiri Philipp Schneider’in gazetenin "Und nun zum Sport" adlı podcast’inde aktardığına göre kulüp yönetimi, Musiala’nın nörolojik hastalığı ve 2025’te yapılan son derece maliyetli sözleşme uzatması nedeniyle oyuncu, danışmanları ve ailesiyle yeniden bir araya gelinmesi gerektiği konusunda hemfikirdi. Ancak Rummenigge’nin attığı adım kulüp içinde hiç görüşülmemişti.

Rummenigge’nin Sky ekranlarındaki "soğukkanlılıkla hesaplanmış çıkışı", "Bayern yönetiminde pek çok kişiyi gerçekten şaşkına çevirdi". Schneider, SZ podcast’inde açıkça isim vermedi ancak Rummenigge’nin çıkışını özellikle Max Eberl’e yönelik olarak değerlendirdi.

Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Eberl, teknik direktör Vincent Kompany gibi kamuoyu önünde Musiala’ya her zaman destek vermişti . Bir buçuk yıl önce Musiala’nın yüksek maliyetli sözleşme uzatmasını da sonuçta Eberl müzakere etmişti. SZ gazetesine göre son dönemde büyük sıkıntılar yaşayan hücum oyuncusu, çeşitli karmaşık maddeler ve "ek anlaşmalar" sayesinde yılda 30 milyon euroya kadar kazanıyor. Schneider’e göre Bayern, o sırada bunları "son ayrıntısına kadar gerçekten kavrayamamıştı". Dolayısıyla kulübün Musiala’ya her yıl ödemesi gereken tutar "gerçekten kayda değer bir miktar daha artabilir".

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Rummenigge’nin Musiala sözleri Max Eberl’e yönelik bir hamle de miydi?

Rummenigge, "hastalıktan henüz kimsenin haberdar olmadığı" 2025 baharında da Eberl’in Musiala için müzakere ettiği yeni sözleşmeden memnun değildi. Yine de denetim kurulu üyesi olarak sözleşmeye sonuçta "tamamen" onay vermişti. Stern dergisinin pazartesi günkü haberine göre onursal başkan Uli Hoeneß için de aynısı geçerliydi.

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Habere göre Musiala’nın yıllık maaşının dokuz milyon eurodan 25 milyon euroya yükselmesi ve 22 milyon euroluk imza bonusu, karar vericiler arasında tartışmalara yol açmıştı. Eberl, Musiala’nın danışmanı Christian Schmid’in de bulunduğu oyuncu tarafının yönlendirmesine kapılmakla suçlanmıştı. Bu durum, normalde Eberl’in büyük destekçilerinden olan Hoeneß’ü rahatsız etmişti. Söz konusu Stern haberinde Schmid "soğuk ve acımasız", müzakere ettiği sözleşme ise oyuncu açısından "bir başyapıt" olarak tanımlanıyor.

Bu nedenle SZ muhabiri Schneider, "Jamal Musiala söz konusu olduğunda Karl-Heinz Rummenigge’nin parmaklarından en az biri her zaman Max Eberl’i gösteriyor" iddiasında bulunuyor. Buna göre Rummenigge, cuma günkü açıklamalarıyla sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesine karşı da bir kez daha tavır almak ve şu mesajı vermek istemişti: "Bakın, şimdi yine bu hatayı kim düzeltmeye çalışıyor. Max Eberl değil, yine onun üstleri." Stern dergisine göre Hoeneß de görünüşe bakılırsa benzer düşünüyor.

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Bir önceki pazartesi yapılan olağan denetim kurulu toplantısında eleştirilerin odağında Eberl’in olduğu belirtiliyor. Hoeneß’ün, Eberl’in Musiala meselesinde altı aydır hiçbir şey yapmaması nedeniyle sesini de yükselttiği aktarılıyor. Hoeneß’ün Eberl’i süregelen "eylemsizlikle" suçladığı söyleniyor.

Rummenigge ise denetim kurulunun ağustos sonunda Eberl’in sözleşmesini 2029’a kadar uzatma kararında açıkça çekimser kalan tek kişiydi . Böylece sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesine çok daha eleştirel baktığını göstermişti. Hatta Eberl’in sözleşmesinin uzatılmasını tek başına neredeyse engelleyecekti.

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Eylül sonunda Abendzeitung’a konuşan Rummenigge, "Max’in sözleşmesinin uzatılmasına 'hayır' oyu verip vermemeyi uzun uzun düşündüm. Ancak toplantı sırasında çekimser kalmaya karar verdim" demiş ve eklemişti: "Bu kararımın arkasındayım."

Uli Hoeneß de Eberl’in sözleşmesinin uzatılmasına uzun süre eleştirel yaklaşmıştı. Mayıstaki kupa finali sırasında yaptığı "60’a 40" açıklaması büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Eberl’in zamanla özellikle Hoeneß’e, Rummenigge’ye ve başkan Herbert Hainer’e karşı çok daha açık davrandığı, Bayern’in önde gelen isimlerini çok daha iyi bilgilendirdiği ve böylece sözleşme uzatmasını hak ettiği belirtilmişti.

Getty Images

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Bayern Münih: Rummenigge, Musiala hakkında ne söyledi?

Uli Hoeneß ve Jan-Christian Dreesen’in önceki günlerde Musiala’nın sözleşmesinde olası bir düzenlemeye ilişkin zaten hayli dikkat çekici açıklamalarının ardından Rummenigge, cuma günü tartışmayı daha da alevlendirdi. Musiala’nın nörolojik absans hastalığı nedeniyle eski seviyesine dönmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu öne sürdü.

Rummenigge, Sky ekranlarında, "Bildiklerimiz, burada bu statta sık sık sergilediği seviyeye yeniden ulaşmasının zor olacağını ne yazık ki düşündürüyor" dedi. Denetim kurulu üyesi, Musiala’nın bu dönemde bir jest olarak maaşında indirimi kabul etmesinin istendiğini de az çok açık biçimde doğruladı. Rummenigge, "Oyuncuyla, ailesiyle ve her şeyden önce menajerlik şirketiyle konuşmak gerek çünkü o zaman, kusura bakmayın ama, bu tutarları karşılamak artık mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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Eberl, kısa süre sonra bu görüşe dolaylı olarak karşı çıktı. 1. FC Köln karşısında alınan 1-1’lik beraberliğin ardından Eberl, "Endişe duyulması anlaşılır. Özellikle de yaşananlardan sonra" dedi. "Ama onu antrenmanlarda görüyoruz ve son 16 ya da 17 aylık dönemi bütün zorluklara rağmen nasıl geçirdiğini görüyoruz."

Eberl sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların hiçbiri böyle genç bir oyuncunun ritmini bulmasını sağlayacak şeyler değil. Onu gördüğümüzde, dinlediğimizde, hissettiğimizde yeniden o seviyeye çıkabileceğine inanıyoruz." Böylece Rummenigge ve diğerlerine dolaylı olarak karşı çıkan Eberl, "Çünkü sportif tarafta bizim inancımız farklı" dedi.