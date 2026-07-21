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Christian Guinin

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Max Eberl çok inatçı olduğu için mi? FC Bayern Münih, satılık aday konusunda büyük bir risk almış olabilir

Bundesliga
J. Palhinha
Bayern Münih
Transfers
Premier Lig
Tottenham Hotspur

Söylentilere göre FC Bayern, Joao Palhinha’yı mutlaka kadrosundan çıkarmak istiyor. Ancak Münih kulübü, potansiyel bir alıcıyla görüşme yapmaya pek istekli görünmüyor.

Bild gazetesinin haberine göre, Portekizli milli oyuncunun geçen sezon kiralık olarak forma giydiği kulüp olan Tottenham Hotspur, 31 yaşındaki oyuncuyu yaz döneminden sonra da kalıcı olarak kadrosuna katma niyetindeydi.

Ancak Londra ekibi için, Bayern ile önceden kararlaştırılan 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu çok yüksek bir rakamdı. Görüşmelere girip biraz daha düşük bir rakam üzerinde pazarlık yapmak yerine, spor direktörü Max Eberl önderliğindeki FCB ise görünüşe göre inatçı bir tutum sergiledi ve taleplerinden ödün vermedi.

Görünüşe göre, Almanya’nın rekor şampiyonu, başka bir kulübün taviz verip Palhinha için 30 milyon avroyu ödeyeceğini umuyordu.

Geçen sezonun resmi olarak sona ermesinden yaklaşık iki ay sonra, bu konuda bir ilerleme kaydedildiğinden söz edilemez. İlgilenen birkaç kulüp olduğu söylense de, hepsi Münih kulübünün talep ettiği transfer ücretini çok yüksek buluyor.

PalhinhaGetty Images

Aston Villa, FC Bayern’den Joao Palhinha’yı alacak mı?

Şu anda Aston Villa ve Benfica Lizbon, bu orta saha oyuncusunu transfer etme olasılığı en yüksek kulüpler olarak gösteriliyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, geçtiğimiz Premier Lig sezonunda ligi dördüncü sırada bitiren Aston Villa’nın Portekizli oyuncuyu ciddi bir seçenek olarak gördüğünü yazdı. Ancak şu ana kadar somut bir girişimde bulunulmadı; ne bir teklif ne de FCB ile görüşmeler gerçekleşti.

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Bayern Münih
FCB

A Bola’ya göre Benfica’da da durum benzer. Burada da Münih ekibiyle somut görüşmeler henüz gerçekleşmemiş. Alman rekortmen kulübü ise transfer bedelini 20 ila 25 milyon avroya düşürmüş.

Bu, Spurs’un nihayetinde kabul edeceği bir rakamdı. Özellikle teknik direktör Roberto De Zerbi’nin Palhinha’yı kadroya katmak için büyük çaba sarf ettiği söyleniyordu, ancak Londra ekibi bu arada başka transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Newcastle United'dan Sandro Tonali ve West Ham United'dan Mateus Fernandes, orta saha için 200 milyon avrodan fazla bir bedelle transfer edildi; bu durum, Palhinha transferini en geç bu noktada kesin olarak gündemden çıkardı.

Joao Palhinha Tottenham 2:1Getty Images

Joao Palhinha, FC Bayern’in antrenman başlangıcında hazır bulundu

Palhinha, 2024 yılında 51 milyon avroya FC Fulham'dan FC Bayern'e transfer olmuştu, ancak orada hiçbir zaman ilk 11'de yerini sağlamlaştıramadı. Sadece 25 resmi maçta forma giydikten sonra, Münih ekibi onu bir yıl sonra Tottenham'a gönderdi; burada, genel olarak zayıf geçen bir Spurs sezonunda az sayıdaki umut ışıklarından biri oldu.

31 yaşındaki oyuncunun Münih’te bir geleceği olmadığı neredeyse kesin olarak kabul ediliyor. Yine de Pazartesi günü FCB’nin antrenmanların başlaması için önce Säbener Straße’ye geri döndü ve ardından Instagram hesabında Bayern formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını bile paylaştı.

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