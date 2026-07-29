Eberl, çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında, Olise ile Dünya Kupası boyunca "defalarca" iletişim halinde olduğunu açıkladı ve hemen iki somut anekdot anlattı. Eberl, "Bana, ikisinin de soyunma odasında kol kola durduğu, o dönem Gladbach'a getirdiğim Manu Kone ile birlikte çekilmiş hoş bir fotoğraf gönderdi" dedi. Olise ve Kone (şu anda AS Roma'da forma giyiyor) Fransa ile Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi, ancak orada daha sonra dünya şampiyonu olan İspanya'ya elendi.

Bu arada Eberl'in, Olise'ye forma numarasını değiştirmeyi teklif ettiği belirtildi: "Kendisine, Dünya Kupası'nda olduğu gibi 11 numarayı isteyip istemediğini sorduk. O da, 'Hayır, 17 numarayla devam etmek istiyorum' dedi."

Olise, Fransa Milli Takımı'nda şu anda 11 numarayı giyiyor, Bayern Münih'te ise bu numara geçen sezon kiralık oyuncu Nicolas Jackson'a aitti. Jackson'ın ayrılığı ve Olise'nin bu teklifi reddetmesinin ardından 11 numara, çarşamba günü resmi olarak tanıtılan yeni transfer Nathaniel Brown'a verildi.

Eberl, Olise söylentilerinden yoruldu: "Artık mutluyum"

Olise ile Eberl, Manu Kone ve forma numaraları hakkında konuşurken, futbol dünyası 24 yaşındaki sıra dışı yeteneğin Bayern Münih'ten Real Madrid'e olası transferini tartışıyordu. Her iki kulüpten gelen çok sayıdaki yalanlamaya rağmen dedikodu kazanı kaynamaya devam etti.

Eberl, "Bunu anlamak mümkündü, çünkü Dünya Kupası vardı ve Bayern Münih ile Real Madrid dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alıyor. Bu da tıklanma getiriyor" dedi. "Bir noktadan sonra ise bu meselenin durmadan daha da büyütülmesi yorucu hale geldi. Real Madrid de biz de bunda hiçbir şey olmadığını net şekilde söylememize rağmen. Umarım bu konunun artık neredeyse tamamen kapanıyor olmasından dolayı mutluyum." Real'in RB Leipzig'den Yan Diomande'yi transfer etmeyi hedeflemesi, en geç bu noktada söylentileri bitirecektir.

Olise şu anda uzatılmış Dünya Kupası tatilinde bulunuyor ve Asya turunun (1-8 Ağustos) ardından takım antrenmanlarına katılacak.