Max Eberl açıkladı: Bayern Münih, Michael Olise’ye Dünya Kupası sırasında özel bir teklif yaptı

Eberl, çarşamba günü düzenlenen medya buluşmasında, Dünya Kupası sırasında Olise ile “tekrar tekrar” iletişim halinde olduğunu açıkladı ve hemen iki somut anekdot paylaştı. Eberl, “Bana, ikisinin de soyunma odasında kol kola durduğu, bir dönem Gladbach’a getirdiğim Manu Kone ile birlikte hoş bir fotoğraf gönderdi” dedi. Olise ve Kone (şu anda AS Roma’da forma giyiyor) Fransa ile Dünya Kupası yarı finaline yükseldi, ancak burada daha sonra dünya şampiyonu olan İspanya’ya elendi.





Bu arada Eberl, Olise’ye forma numarası değişikliği de teklif etti: “Ona Dünya Kupası’nda olduğu gibi 11 numarayı isteyip istemediğini sorduk. O da, ‘Hayır, 17 numarayı kullanmaya devam etmek istiyorum’ dedi.”

Olise şu anda Fransa Milli Takımı’nda 11 numarayı giyiyor, Bayern Münih’te ise bu numara geçen sezon kiralık oyuncu Nicolas Jackson’a aitti. Jackson’ın ayrılığı ve Olise’nin bu teklifi reddetmesinin ardından 11 numara, çarşamba günü resmen tanıtılan yeni transfer Nathaniel Brown’a verildi.

Eberl, Olise söylentilerinden yoruldu: “Şimdi mutluyum”

Olise ile Eberl, Manu Kone ve forma numaraları hakkında konuşurken, futbol dünyası 24 yaşındaki sıra dışı yeteneğin Bayern Münih’ten Real Madrid’e olası transferini tartışıyordu. Her iki kulüpten gelen çok sayıdaki yalanlamaya rağmen söylenti kazanı kaynamaya devam etti.

Eberl, “Bunu anlamak mümkündü, çünkü Dünya Kupası vardı ve Bayern Münih ile Real Madrid dünyadaki en büyük kulüpler arasında. Bu da tıklama getiriyor” dedi. “Bir noktadan sonra, bu mesele sürekli daha da büyütülünce yorucu hale geldi. Real Madrid de biz de bunda hiçbir gerçeklik olmadığını açıkça söylemiş olmamıza rağmen. Şimdi bu konunun umarım neredeyse tamamen kapanmış olmasına seviniyorum.” En geç Real’in RB Leipzig’den Yan Diomande’yi transfer etme hedefi, bu söylentilere son verecektir.

Olise şu anda uzatılmış Dünya Kupası tatilinde bulunuyor ve Asya turunun (1-8 Ağustos) ardından takım antrenmanlarına katılacak.