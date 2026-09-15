Arsenal ve Liverpool, sırasıyla Ipswich Town ve Tottenham Hotspur karşısında aldıkları galibiyetlerle EFL Cup'ta dördüncü tura yükseldi. Max Dowman, attığı iki şık golle Arsenal formasıyla bir kez daha kalitesini ortaya koydu.

Ipswich Town - Arsenal 2-4

Geniş çapta değişikliğe gidilmiş Arsenal, Ipswich deplasmanına hızlı başladı. Max Dowman, şık bir bireysel aksiyonun ardından soğukkanlı bir vuruşla fileleri buldu, Noni Madueke ise kısa süre sonra farkı ikiye çıkardı. Bu da Portman Road'daki deplasman tribününde büyük sevinç yarattı.

Zian Flemming, Cumartesi günü Crystal Palace deplasmanında 90. dakikada attığı golle galibiyeti getirmişti. Hollandalı oyuncu, Arsenal karşısında da oldukça etkiliydi ancak bu çabası ilk yarı bitmeden farkı bire indiren golü getirmedi. Arsenal, soyunma odasına rahat bir üstünlükle gitti.

Dowman, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra bir kez daha ağları havalandırdı ve böylece tüm heyecan bir anda ortadan kalktı. Arsenal, EFL Cup üçüncü turundaki mücadeleyi sakin bir şekilde tamamladı ve Mikel Merino'nun da skoru 0-4'e getirdiğini gördü. Anis Mehmeti, ev sahibi ekibin akıcı atağının ardından Ipswich adına skoru hafifletti, uzatma dakikalarında ise eski Ajaxlı Chuba Akpom da golünü attı.

Liverpool - Tottenham Hotspur 3-1

Her iki takım da sahaya ciddi ölçüde değişmiş kadrolarla çıktı. Bu nedenle Liverpool'da Cody Gakpo, Jeremie Frimpong ve eski Ajax kiralığı James McConnell ilk 11'de yer aldı. Buna rağmen skoru açan isim, yaklaşık 20 dakika sonra yaptığı ölçülü vuruşla topu üst köşeye gönderen Alexis Mac Allister oldu: 1-0.

Ondan kısa süre önce Lucas Bergvall, Tottenham adına çok büyük bir fırsatı değerlendirememişti. Genel olarak başa baş geçen ilk yarıda Mohammed Kudus da skora denge getirme adına önemli bir şans yakaladı, ancak vuruşu az farkla üstten auta gitti.

İkinci yarıda Liverpool, Gakpo'yla kısa sürede 2-0'ı buldu. Anfield'da kaptanlık pazubandını takan Hollandalı oyuncu, topu sağına güzelce çekip nefis vurdu. Bu gol ev sahibi takıma bir süre nefes aldırdı, ancak Spurs bitime 20 dakika kala maça geri döndü: Conor Gallagher, bir köşe vuruşunun ardından skoru 2-1 yaptı.

Ancak bu yeterli olmadı, çünkü uzatma dakikalarında Dominik Szoboszlai bir kez daha büyük klasını gösterdi. Gakpo'nun aşırtma pasının ardından topun bir kez sekmesine izin veren Macar oyuncu, ardından yaklaşık 25 metreden topu tam doksana gönderdi: 3-1.