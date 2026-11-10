İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Chelsea beki Marco Palestra ve Serie A’da yükselen birkaç yeteneği Coverciano’da ağırladıktan sonra değerlendirdi. Mancini, kritik UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde genç oyuncuları bizzat değerlendirmeye verdiği önemi anlattı.

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Mancini, Coverciano’nun kapılarını genç yeteneklere açtı

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Coverciano’da çok sayıda yeni ismi ağırladı. İtalya, UEFA Uluslar Ligi’ndeki son maçlarında Fransa ve Belçika ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kadroda Chelsea’nin bek oyuncusu Marco Palestra ve Como’nun oyun kurucusu Mattia Liberali’nin de aralarında bulunduğu gelecek vadeden genç oyuncular yer alıyor.

Mancini, teknik açıdan yetenekli gençleri izleyip kadroya çağırmanın, A millî takım seviyesine hazır olup olmadıklarını değerlendirmek için hayati önem taşıdığını vurguladı.

İlk kez çağrılan bazı oyuncular kamp boyunca A takım kadrosuyla kalacak. Riccardo Cassano ve Simone Lontani gibi isimler ise genç yaş kategorilerine katılmadan önce değerli bir deneyim kazanacak.

Marco Palestra’nın hücum özelliklerine değerlendirme

Mancini, Palestra’nın taktik özelliklerini değerlendirdi. Chelsea’li savunmacının, son dönemde yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen sağ kanada enerjik ve hücuma dönük bir katkı sağladığını belirtti.

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Mancini, “Bence hücumu çok seven bir sağ bek. Kanat oyuncusu olabileceğini sanmıyorum ama çok genç, dolayısıyla zamanla kanat oyuncusuna dönüşebilir” dedi.

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“Bir sakatlıktan çıktı, bu yüzden yeniden form tutması zaman alacak. Ancak çok kaliteli. Hücuma çıkan bir bek ve bu bizim oyunumuza uyuyor.”

Liberali ve Palma’ya övgü, İtalya’daki teknik direktörlük eğilimlerine değerlendirme

Mancini, Como’lu Mattia Liberali ve Udinese’nin savunma oyuncusu Matteo Palma da dahil olmak üzere İtalyan futbolunda dikkat çeken diğer genç yıldızların etkileyici gelişimine de değindi.

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Mancini, “Liberali, Serie A’da fazla maç oynamamış genç bir oyuncu. İtalya’nın genç millî takımlarında iyi iş çıkardı. Karakteri ve teknik becerisi var” dedi.

Teknik direktör, günümüz Serie A teknik direktörlerinin taktiksel cesaretini de övdü: “Teknik direktörlerin son yıllarda gerçekten geliştiğini söylemeliyim. Pek çok takım, maçı kaybetme riskini göze alarak futbol oynamaya devam ediyor. Bu da herkese fayda sağlıyor.”

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Bugünün sonuçları ile geleceğe hazırlık arasında denge

İtalya, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselmeyi hedeflerken Mancini, genç yaş kategorilerinden A millî takıma uzanan sürdürülebilir bir yol oluşturmaya kararlı.

İtalya’yı, San Siro’da Fransa’ya ve Brüksel’de Belçika’ya karşı zorlu iki maç bekliyor.

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Mancini, Palestra ve Liberali gibi oyuncuları erkenden takıma dahil ederek millî takımın hem yakın vadeli zorluklara hem de uzun vadeli başarıya hazırlıklı olmasını sağlıyor.