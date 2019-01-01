Mauro Pochettino: Dele Alli'nin sakatlığı iyi görünmüyor

Fulham maçında sakatlanan Dele Alli için Pochettino'dan kötü haber geldi.

Premier Lig'de Tottenham, Londra derbisinde Fulham'ın konuğu olurken sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Mücadelede Tottenham adına ikinci golü kaydeden Dele Alli, Fulham oyuncusu Sessegnon ile ikili mücadeleye girdikten sonra bacağından sakatlandı ve kendisini reklam panolarının önüne bıraktı. 86. dakikada yerini N'Koudou'ya devreden Dele Alli için hocasından açıklama geldi.

Maçın ardından Dele Alli'nin sakatlığını değerlendiren Mauro Pochettino, ''Kesin karara varmamız için bir süre beklememiz gerekiyor ancak dürüst olmak gerekirse durumu iyi görünmüyor'' ifadelerini kullandı.

Tottenham'ın en önemli silahlarından biri olan 22 yaşındaki Alli, bu sezon takımı adına 25 resmi maça çıkıp 7 gol ve 5 asistle oynadı.