Brezilya, cumartesi günü dört gün içindeki ikinci hazırlık maçı galibiyetini aldı. Avustralya karşısındaki 2-4’lük zaferin ardından Hindistan da engel olamadı: 0-4. Kalküta’da Estêvão, Pedro dos Santos ve Samuel Lino (2) gol attı. PSV’li Mauro Júnior, oyuna sonradan girdiği bölümde öne çıktı.

Mauro, Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadyumu’nda maça yedek kulübesinde başladı ve bir saatlik oyunun ardından Arthur Dias’ın yerine oyuna girdi. Ancelotti, Brezilya Série A’dan tam altı oyuncuyu tercih etti. Bunun yanı sıra Vinícius Júnior, Andrey Santos, Marquinhos, Douglas Santos ve Estêvão ilk 11’de yer aldı.

Maçta henüz yarım saat dolmadan Estêvão, İlahi Kanaryalar adına skoru açtı. Matheuzinho, topu Chelsea hücumcusuna ulaştırdı ve o da doğrudan rakibinin üzerine gitti. Estêvão, şut açısını buldu ve topu kaleci Gurpreet Singh’in arkasından yakın köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

Böylece Estêvão, sonunda sezonun ilk golünü atmış oldu. Sağ kanat oyuncusu ritmini buldu ve devre arasından önce ilk asistini de yaptı. Estêvão, Pedro’yu tam doğru anda savunma arkasına gönderdi. Flamengo’nun santrforu, müsait durumdaki Vinícius’u pas geçip golü buldu: 0-2.

Devre arasının ardından, Mauro’nun oyuna girişinden kısa süre önce Brezilyalılar üçüncü golü de buldu. Pedro, Flamengo’dan takım arkadaşı Lino’yu şık bir topuk pasıyla buluşturdu, ardından Atlético Madrid’in eski savunmacısı sağ ayağıyla falsolu bir vuruşla skoru 0-3’e getirdi.

Uzatmalarda Lino, skoru 0-4 yaptı. Bek oyuncusu, Mauro’dan aldığı pasın ardından içeri kat etti ve yine sağ ayağıyla ağları buldu. Mauro, bundan kısa süre önce de savunmada etkisini göstererek bir Hindistan şutunu çizgiden çıkardı.

Böylece Brezilya’nın gol yememesini sağladı. Brezilya, kasım ayında yeniden sahaya çıkacak. Beş kez dünya şampiyonu olan ekip, o dönemde Japonya ve Singapur ile karşılaşacak.







