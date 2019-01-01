Mauro Icardi'nin avukatından Inter'e tepki: Hiçbir futbolcuya böyle davranılamaz

Inter'de kadro dışı bırakılan ve kulüpten ayrılması istenen Mauro Icardi'nin avukatından kulübün politikalarına tepki geldi.

Mauro Icardi'nin avukatı, Arjantinli oyuncunun 'de kadroya alınmaması dolayısıyla psikolojik olarak acı çektiğini ve Inter'in ayrımcılık yaptığını açıkladı.

Icardi ise Inter'e karşı yasal haklarını kullanmak için dava açmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu antrenmanlara geri dönmeyi ve kendisine 1.5 milyon euro tazminat ödenmesini istiyor.

Icardi'nin avukatı Giuseppe Di Carlo da Corriero dello Sport' a yaptığı açıklamalarda, Inter'in Icardi'ye haksızlık ettiğini ve bu durumun devam etmesi halinde kulübü mahkemeye vereceklerini söyledi.

"Ağustos ayının başında Icardi'nin antrenmanlara yeniden dahil edilmesi için kulübe bir uyarı gönderdim," diyen Di Carlo, "Bir futbolcuya bu şekilde davranılamayacağını göstermeyi amaçlıyoruz. Inter'den Icardi'ye diğer oyuncularla eşit muamelede bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Icardi'nin psikolojik olarak acı çektiğini belirten Di Carlo, "Böyle bir ayrımcılığa maruz kalmak normal değil: Kaptanlık bandının alınması, takım fotoğraflarından yoksun bırakılması, forma numarasının Lukaku'ya verilmesi ve antrenmanlara alınmaması. Kesinlikle normal değil" şeklinde konuştu.