Şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Galatasaray’da Mauro Icardi krizi çıktığı öne sürüldü.

Süper Lig’de takipçisi Fenerbahçe’nin önünde zirvede yer alan Galatasaray’da Mauro Icardi krizi çıktığı öne sürüldü. Geçen sezon attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda başrolü oynayan ve kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü Milliyet’te yer alan habere göre imaj haklarından doğan alacakları için kulübe ihtarname çekti.

Mustafa Anıklı’nın haberine göre Icardi çektiği ihtarnamenin sonucunu beklerken, Galatasaray ödemeyi henüz gerçekleştirmedi ancak geçmiş dönem alacaklarını taksitlendirdi.

Kriz protokolle çözüldü

Galatasaray’dan yaklaşık 5 milyon euroluk alacağı olduğunu öne süren Icardi, sarı-kırmızılı takıma sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebileceğini belirtirken, bu gelişme üzerine taksitlendirme yoluna gidildi.

Taraflar arasındaki protokolün 6 Mart’ta imzalandığı kaydedilirken, yapılan anlaşmanın ardından antrenmanlara katılan Icardi, Çaykur Rizespor karşılaşmasında golünü attı ve taraftarları coşturdu. Sezonun önemli bir bölümünde sakat sakat oynayan yıldız oyuncu bu sezon takımı adına çıktığı 35 karşılaşmada 19 kez gol sevinci yaşarken, 10 da gol pası verdi.