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Massimo Mauro, Juventus ve Napoli forması giymiş eski kanat oyuncusu, Radio Anch'io Sport programına Rai Radio 1 üzerinden konuk oldu ve Serie A'da şu ana kadar atılan çok sayıda golü değerlendirdi: "Buna olumlu bakamıyorum. Gerçeği söyleyelim: savunmacılar biraz yetersiz. Elbette gol izlemekten keyif alıyoruz ama savunmacılara savunma yapmayı yeniden öğretmek gerekiyor."

Lazio hakkında, ligde tek başına lider olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Hepimizi şaşırtıyorlar, gelecekleri hakkında olumlu bir değerlendirmeyi hak ediyorlar. Bu yıl Serie A şampiyonluğu için başka bir takımın daha mücadele etmesi beni çok memnun eder. Roma'yı da kastediyorum. Roma'nın iki takımı da savunma ve hücum arasında denge kurabiliyor."

Ardından Malen ve Roma hakkında konuştu: "Malen'in değerini küçümsemek istemiyorum ama Roma'nın oyununu ön plana çıkarmayı tercih ediyorum. Örneğin dün Juve-Venezia maçında Kolo Muani ilk yarı boyunca topa yalnızca iki kez dokundu, Malen ise bir devrede ayağına gelen topların çokluğundan neredeyse sıkılıyor. Gasperini her zaman güven verdi, onun santrforları çok gol attı. Roma'nın ayrıca olağanüstü bir savunması var. Takım dengeli. Dybala dayanabilirse Serie A şampiyonluğu için sonuna kadar mücadele edebilir."

14 Aralık'ta yapılacak FIGC başkanlığı seçiminde Malagò ile Galliani arasındaki yarış hakkında ise şöyle konuştu: "Malagò'nun şimdiye kadarki tercihlerini beğendim, güven duyulabilecek bir ekip kurdu. Galliani, Giraudo ile birlikte İtalyan futbolunun gördüğü en iyi yöneticiydi. Adriano artık yaşlandı, aday olmasını beklemiyordum" sözlerini aktarıyor ANSA. "İtalya'da yaşlılar bilge kişi rolünü üstlenmek istemiyor, güç sahibi olmaya devam etmek istiyorlar ve bu iyi bir şey değil. Sonucun ne olacağını bilmiyorum ama şu ana kadar Malagò, Guardiola tiyatrosu dışında her şeyi çok iyi yaptı. Serie A Ligi, en kötü apartman yönetiminden bile beter; Serie A'daki bütün kulüp başkanlarıyla muhatap olmak çok zor. Sorun bu."