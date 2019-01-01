Maurizo Sarri: Merih'in durumu UEFA ile Türkiye arasındaki bir mesele

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, milli futbolcu Merih Demiral hakkında konuştu.

’un ile oynayacağı karşılaşması öncesi basın mensuplarının karşısında geçen Maurizio Sarri, “Milli maç arasından sonra takımı nasıl buldunuz? Merih Demiral’ın durumuyla ilgili ne söylersiniz?” şeklinde gelen soruyu yanıtladı.

Sarri, “Futbolcularımla olan ilişkim ve tutumum ile ilgili değişen bir şey yok. Her şey normal. Bu, Futbol Federasyonu ve UEFA arasındaki bir mesele. UEFA konuyla ilgili soruşturma başlattı. Sonucunu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Sarri’nin Bologna maçı ile ilgili yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

“Bologna bu ligde en beğendiğim takımlardan biri. Topa sahip olan ve atak oynayan bir takım. Tehlikeli bir takım diyebiliriz. Umarım Mihajlovic de kulübede olur. Onu yeniden görmeyi çok isterim”

Danilo ve Ramsey takıma döndü. Douglas Costa ve De Sciglio’nun sakatlıkları devam ediyor. Mandzukic takımla birlikte çalışmıyor çünkü kendisiyle de bu konu konuşuldu ve anlaşıldı. Eğer kararını değiştirirse ben her şeye açığım”