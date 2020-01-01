Serie A

Maurizio Sarri'den Merih Demiral açıklaması

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Merih Demiral Juventus
Getty Images
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, sakatlığını atlatan Merih Demiral’ın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Serie A’da şampiyonluğun en büyük adayı olan Juventus, 33. hafta maçında yarın Sassuolo deplasmanına çıkacak.

Teknik direktör Maurizio Sarri karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral’ın son durumuyla ilgili de konuştu.

Merih’in tamamen iyileştiğini ancak henüz  tam anlamıyla hazır olmadığını söyleyen Sarri, “Şu anda iyi durumda ancak formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

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