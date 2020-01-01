Maurizio Sarri'den Merih Demiral açıklaması

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, sakatlığını atlatan Merih Demiral’ın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

’da şampiyonluğun en büyük adayı olan , 33. hafta maçında yarın deplasmanına çıkacak.

Teknik direktör Maurizio Sarri karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral’ın son durumuyla ilgili de konuştu.

Merih’in tamamen iyileştiğini ancak henüz tam anlamıyla hazır olmadığını söyleyen Sarri, “Şu anda iyi durumda ancak formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

22 yaşındaki stoper geçtiğimiz ocak ayında Juventus'un ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanmış ve ameliyat olmuştu.