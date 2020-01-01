Maurizio Sarri'den Merih Demiral açıklaması
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Serie A’da şampiyonluğun en büyük adayı olan Juventus, 33. hafta maçında yarın Sassuolo deplasmanına çıkacak.
Teknik direktör Maurizio Sarri karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral’ın son durumuyla ilgili de konuştu.
Merih’in tamamen iyileştiğini ancak henüz tam anlamıyla hazır olmadığını söyleyen Sarri, “Şu anda iyi durumda ancak formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki stoper geçtiğimiz ocak ayında Juventus'un Roma ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanmış ve ameliyat olmuştu.