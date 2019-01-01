Maurizio Sarri ve Ronaldo, taktiksel planları konuştu

İtalyan çalıştırıcı ve Portekizli yıldız, Juventus'un oyun planını konuşmak için bir görüşme gerçekleştirdi.

'yı şampiyon tamamlayan , teknik direktörlük görevinden ayrılan Massimiliano Allegri yerine Maurizio Sarri ile anlaşmıştı.

'den transfer edilen Sarri'nin yeni sezonda nasıl bir taktik uygulayacağı ve mevcut oyuncuları nasıl rollerde kullanacağı büyük merak konusu haline geldi.

Goal'ün haberine göre tecrübeli teknik direktör ve , Fransız Rivierası'nda buluşarak bir toplantı gerçekleştirdi. Juventus'un transfer operasyonunun başında yer alan Fabio Paratici'nin de katılım gösterdiği toplantıda Sarri'nin taktiksel planları konuşuldu.

Görüşmenin bir numaralı maddesinde ise Portekizli yıldızın takımda üstleneceği rol yer aldı.

Habere göre Sarri, 4-3-3 ve 4-2-3-1 taktiklerini uygulamak ve Ronaldo'ya tek santrfor olarak görev vermek istiyor.

İtalyan çalıştırıcı, bu rolü üstlenirse Ronaldo'nun Serie A'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırabileceğini düşünüyor.

36 golle rekorun sahibi olan Gonzalo Higuain, bu başarıya formasıyla yine Sarri yönetiminde ulaşmıştı.

Maurizio Sarri, 2018/19 sezonunu geçirdiği Chelsea'nin başında UEFA zaferi yaşadı.