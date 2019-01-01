Maurizio Sarri ve Kepa Arrizabalaga arasındaki tartışma finalin önüne geçti

Chelsea ve Manchester City arasında oynanan Lig Kupası finaline Kepa Arrizabalaga damga vurdu.

Lig Kupası finalinin ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Sarri, Kepa'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti.

Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi.

Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yöneldi ancak daha sonra sahaya döndü.

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2016 yılında Manchester City forması giyen Willy Caballero, Liverpool karşısında 3 penaltı kurtarmış ve takımına şampiyonluk kazandırmıştı.