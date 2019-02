Maurizio Sarri ve Kepa Arrizabalaga arasındaki tartışma finalin önüne geçti

Lig Kupası finalinin ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Sarri, Kepa'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti.

Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi.

Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yöneldi ancak daha sonra sahaya döndü.

Haberin devamı aşağıda

2016 yılında Manchester City forması giyen Willy Caballero, Liverpool karşısında 3 penaltı kurtarmış ve takımına şampiyonluk kazandırmıştı.

This is unbelievable! 🙀🙀



⛔ Kepa refuses to be substituted



😡 Sarri loses his cool, throws a bottle and storms off down the tunnel!



Have you ever seen anything like this in a cup final before?!? 😲😲 pic.twitter.com/uypwckJvhH