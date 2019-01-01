Maurizio Sarri: Umuyorum ki Higuain'in futbol babasıyım

Higuain'den memnun olan Maurizio Sarri, Arjantinli yıldız için kendisini 'futbol babası' olarak tanımlıyor.

Chelsea Menajeri Maurizio Sarri, kendi isteği üzerine transfer edilen Gonzalo Higuain için övgü dolu ifadeler kullandı.

Gazetecilere verdiği demeçte Arjantinli golcüyle ilgili konuşan Sarri, ''Umuyorum ki onun futbol babasıyım. Mantalitemizin aynı olduğunu düşünüyorum. Onun benim oyunuma çok uygun olduğunu düşünüyorum ve bu da iyi hissettiriyor.'' ifadelerini kullandı.

Higuain'in bazı şeylere ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Sarri, ''Güvene ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Koç ve takım arkadaşlarıyla iyi bir birlikteliğe ihtiyacı var. Bazen basın toplantılarında hocasından gelecek bir mesaja bile ihtiyacı var'' dedi.

Higuain'in Eden Hazard'la arasındaki uyumdan da söz eden İtalyan teknik adam, ''Gonzalo şu an gerçekten çok istekli. Sezon son bölümünde çok iyi bir performans sergileyebilir. Son maçta gördüğünüz gibi Eden, çoğunlukla Higuain'e pas attı. Topla birlikteyken aynı dili konuşuyorlar. Bu nedenle Gonzalo'nun bizim için çok önemli olacağını düşünüyorum'' dedi.

Napoli döneminde de Sarri ile birlikte çalışan Gonzalo Higuain, Premier Lig'de çıktığı 2 maçta 2 gole imzasını attı.