Maurizio Sarri: Ronaldo'nun annesini tebrik etmek gerek

Maurizio Sarri, Juventus'un Roma'yı 3-1 yendiği İtalya Kupası maçının yıldızı olan Ronaldo'ya övgülerde bulundu.

Teknik Direktörü Maurizio Sarri, 'yı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın yıldızı Ronaldo'yu göklere çıkarırken, Portekizli futbolcunun annesini de tebrik etti.

Mücadelenin ardından konuşan Sarri, "Çok iyi paslaşan bir rakibe karşı oynadık. Buffon inanılmaz kurtarışlar yaptı. ise olağanüstü oynadı. Sıradışı fiziksel ve zihinsel kondisyona sahip. Kararlıkla oynuyor ve gollerini atıyor. Ronaldo'nun oyununda neyi daha iyi yapabileceğimizi bulamıyoruz. Bu noktada şunu söyleyebilirim; Ronaldo gibi örnek bir evlat yetiştirdiği için annesini tebrik etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'da şimdiye kadar 51 puan toplayarak zirvede yer alan Juventus, 21. hafta karşılaşmasında deplasmanına çıkacak.