Maurizio Sarri: Ronaldo ve Dybala birlikte oynamayı öğreniyor

Juventus'un teknik direktörü yıldız ikilinin Genoa karşısındaki performansından övgüyle bahsetti.

'nın 29. haftasında 'ya konuk olan , rakibini 3-1'lük skorla mağlup ederek ligin bitimine 9 hafta kala en yakın takipçisi ile arasındaki 4 puanlık farkı korumayı başardı.

Maça ilk 11'de başlayan ve Paulo Dybala, 1'er gol kaydederek alınan galibiyette önemli pay sahibi oldular.

Karşılaşmanın ardından Sky Sport Italia'ya konuşan Sarri, Ronaldo ve Dybala'nın birbirleriyle oynamayı öğrenmeye başladıklarını söyledi.

Daha fazla takım

Sarri "Artık maçlarda birbirlerini daha çok arıyorlar. Birbirlerine fayda sağlayabileceklerini fark ettiler. Bu değişim antrenmanlarda bile görülüyor. Cristiano ilk yarıda rakip kaleye 5 şut göndererek maçı ne kadar kazanmak istediğini gösterdi. Gol atamasak bile ilk yarıda da çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Önemli pozisyonlar bulduk ve rakibe fırsat vermedik. İkinci yarıda ise iyi oyunumuzun karşılığını üç güzel golle aldık. İtalya Kupası'nda yaşadığımız hayal kırıklığından sonra gün geçtikçe iyiye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.