Maurizio Sarri: Miralem Pjanic, Barcelona'ya gideceği için mutlu olacak

Arthur'u Barcelona'dan kadrosuna katan Juventus'ta Pjanic'in de Katalan kulübüne gitmesi beklenirken, Sarri bu transfer hakkında konuştu.

, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur'un 72 milyon euro + 10 milyon euro bonuslar karşılığında 'a transfer olduğunu duyururken, Miralem Pjanic'in de Barcelona'nın yolunu tutması bekleniyor.

maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bu konuda açıklamalarda bulunan Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri, "Transfer resmiyet kazanırsa Pjanic, Barcelona gibi olağanüstü bir kulübe gideceği için mutlu olacak. Pjanic futbol oynamayı seviyor, iyi bir profesyonel ve zeki bir adam. Bu yüzden sezonun geri kalanında bizim için %110'unu vermeyeceği olasılığı üzerine hiç düşünmedim" ifadelerini kullandı.

Arthur için de konuşan Sarri, "Arthur hakkında söyleyecek çok az şeyim var, çünkü iki oyuncunun da şu anki kulüpleri için oynayacakları iki ayı daha var. Aynı şekilde benim de iki ay boyunca çok önemli maçlarım var, bu yüzden enerjimi transfer piyasası üzerine kullanmayacağım" yorumunu yaptı.