Maurizio Sarri: Merih Demiral enerjiden patlıyor

Juventus'un patronu, son haftalarda De Ligt'ten formayı kapan Merih hakkında Sampdoria maçının ardından övgü dolu ifadeler kullandı.

Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımının 'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Merih Demiral'in performansını değerlendirdi.

Merih'in ortaya koyduğu oyunu beğendiğini belirten Sarri, "Tıpkı önceki maçlarında olduğu gibi bugün de gayet iyiydi. Birkaç teknik hatası vardı; fakat bunun da nedeni sahanın berbat olmasıydı. Bu sahada hata yapması gayet normaldi. Merih enerjiden patlıyor ve bunu takım arkadaşlarına da yansıtıyor. Bu kadar enerji dolu bir futbolcunuz varsa, onu oynatmak zorundasınız. Maç içinde de bu enerjisini sürdürdüğünde vazgeçilmez biri hâlini alıyor" ifadelerini kullandı.

'nun maçta attığı sıra dışı gol hakkında da konuşan Sarri, "Bugün iki muhteşem gol izledik. Ronaldo'nun golünü ise tarif etmem imkânsız. O anda sıçradığını gördüğümü ve 'Lanet olsun!' dediğimi hatırlıyorum. Onu tekrar tebrik ederim" yorumunu yaptı.

Sarri, Sampdoria'nın sahasının çok kötü durumda olduğunu da belirterek, "Böyle bir saha İtalyan futboluna hiç yakışmıyor. Bu oyuna âşık bir insan olarak bu devirde böyle bir sahanın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Premier Lig'in değeri 4 milyar euro'yken, neden 1 milyar euro ediyor diye kendimize soruyoruz. Sizce nedeni ortada değil mi?" şeklinde konuştu.