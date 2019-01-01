Maurizio Sarri: Eden Hazard lider bir futbolcu değil

Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Eden Hazard'ın takım oyuncusundan çok bireysel bir yetenek olduğunu söyledi.

Maurizo Sarri, Chelsea'nin yıldız oyuncusu Eden Hazard'ın harika bir futbolcu olduğunu ancak liderlik özelliği bulunmadığını belirtti.

Sarri, gazetecilere verdiği demeçte Cesar Azpilicueta ve David Luiz'in takım için liderlik potansiyelinin olduğunu belirtirken Hazard'ın bu listede yer almadığını söyledi:

"Hazard bir liderden çok bireysel yetenek. Bizim için çok önemli bir oyuncu tabii ki. İki dakika içinde maç kazandırabilir hatta bir dakikada. Dünyanın en iyi futbolcularından biri ama şu anda bir lider değil."

İtalyan teknik direktör, Belçikalı oyuncunun bu yaz Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri üzerine, "Herhangi bir haber yok. Kulüple bunu konuştuklarını biliyorum ancak bunun dışında bir bilgim yok. Bence o da yeni bir maceraya atılmayı isteyip istemediğine karar vermedi." açıklamasında bulundu.

Chelsea, Perşembe akşamı Lig Kupası yarı final ikinci maçında Tottenham ile sahasında karşılaşacak. İlk mücadele 1-0'lık Tottenham galibiyetiyle sona ermişti.