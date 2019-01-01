Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo'yu neden çıkardığını açıkladı

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo'yu tedbir nedeniyle oyundan çıkardığını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 'yı 2-1 yenen 'ta teknik direktör Maurizio Sarri karşılaşma 1-1 devam ederken 'yu 82. dakikada oyundan almıştı.

Değişiklik kararını beğenmeyen Portekizli yıldız yedek kulübesine gelirken Sarri'ye tepki göstermişti.

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Ronaldo'nun yerine oyuna dahil olan Douglas Costa ise 90. dakikada galibiyet golünü atarak takımına 3 puan getirmişti.

Maçın ardından konuşan Sarri, Cristiano Ronaldo'yu tedbir amacıyla oyundan çıkardığını söyledi.

Sarri, "Ronaldo kızgındı çünkü iyi durumda değildi. Birkaç gün önce dizinde bir problem yaşadı ve maçta kasları çabuk yoruldu. İlk yarının sonunda gergin görünüyordu. Riske etmemek için oyundan çıkardım" ifadelerini kullandı.