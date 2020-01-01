Maurizio Sarri: Cristiano kafasına bir şey koyarsa durdurulamaz

Juventus teknik direktörü, Lazio karşısında galibiyeti getiren golleri atan Cristiano Ronaldo'nun olağanüstü bir futbolcu olduğunu söyledi.

İtalya 'nın 34. haftasında , şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden 'yu konuk etti.

Siyah-beyazlı ekip, Portekizli yıldızı 'nun attığı gollerle Lazio'yu 2-1 mağlup ederek, ligin son 4 haftasında en yakın rakibi 'in 8 puan önünde girmeyi başardı.

Bu karşılaşmadaki golleriyle iki sezondur mücadele ettiği Serie A'da attığı gol sayısını 51'e yükselten Cristiano Ronaldo, Serie A tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

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Portekizli yıldız, aynı zamanda İngiltere Premier Lig, İspanya ve İtalya Serie A'da 50 gol barajını geçen ilk oyuncu olmayı başardı.

2019-20 sezonunda 30 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, gol krallığı yarışında Ciro Immobile'yi yakaladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, oyuncusu hakkında övgü dolu sözler söyledi.

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Sarri "Cristiano kan kokusunu aldığı zaman bambaşka bir oyuncu oluyor. İki maç arasında kendini yenileme ve hazırlama hızı olağanüstü. Bu sadece fiziksel bir durum değil. İşin içinde psikolojik etkenler de var. Her maç çok fazla eneri sarf ediyor ama her seferinde bu enerjisini geri kazanmayı başarıyor. Hem mental hem de fiziksel açıdan dünyanın en iyilerinden biri" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun Serie A'da bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olan Gonzalo Higuain'in rekorunu (36) kırıp kıramayacağına dair sorulan soruya da cevap veren Sarri "O aklına bir şey koyarsa, durdurulamaz" şeklinde konuştu.

Juventus, Serie A'nın kalan haftalarında sırasıyla (D), , (D) ve ile karşı karşıya gelecek.