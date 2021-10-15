Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, futbol pazarının geldiği son noktayı değerlendirdi ve içini döktü.

Dünya Kupası Elemeleri ve Uluslar Ligi gibi organizasyonlar devam ederken Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenip düzenlenmemesi konusu da tartışılmaya devam ediyor.

Bununla birlikte fikstürlerin sıkışıklığının artmasıyla oyuncu sağlıklarının arka plana atıldığı da önemli bir kesim tarafından öne sürülüyor.

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri de bu konulara dair düşüncelerini dile getirirken bir diğer deyişle de içini dökmüş oldu.

Neler söylendi?

Hafta sonu oynanacak kritik Inter maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Sarri, güncel futbola dair şikayetlerinden şöyle bahsetti:

“Bu iki hafta boyunca, düne kadar oldukça küçük bir grupla çalıştık. Bu analizleri 12-13 oyuncuyla yapmak zordur. Her ay 12 günde yedi maç oynuyoruz ve oyuncular millî takımlarına gidiyorlar.”

“Bu, artık futbol değil, tüm katılımcıların taraftarlardan para kazanmak istediği bir gösteri. Ben, farklı bir futbola âşığım, bu oyuna ait değilim.”

“Her neyse, yarın oyuncularımızdan bir reaksiyon bekliyorum. Bologna karşısında etkili değildik, utanç verici goller yedik.”

“Millî aralardan sonra her zaman bir çeşit korkuya kapılıyorum, oyuncular 8-9 farklı şekilde antrenman yapmış olarak takımımıza dönüyor. Bu özellikle mental anlamda olumlu bir şey değil.”

Sarri yönetimindeki Lazio, Serie A’daki ilk yedi maçında 11 puan toplayabildi. İtalyan ekibi, UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’la aynı grupta yer alıyor.

Daha fazlası için:

Pep Guardiola, Raheem Sterling'e yanıt verdi: Mutsuzsa çok seçeneği var

Tuchel; Lukaku ve Pulisic hakkında konuştu

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Instagram'dan hakeme yüklendi