Maurizio Sarri: 10 aylık emeği 90 dakikayla yargılayamazsın

Maurizio Sarri, Chelsea'de mutlu olduğunu ve kulüpteki geleceğinin Avrupa Ligi finaline bağlı olmadığını belirtti.

, Sarri'yle devam edip etmeme konusunda henüz bir karara varmış değil.

Adı sık sık ile anılan Sarri, kulüpteki geleceğiyle ilgili finalinden sonra konuşacağını söyledi.

60 yaşındaki teknik direktör, geleceği hakkında Avrupa Ligi finalinin belirleyici olmaması gerektiğini belirtti:

"Birçok problem yaşasak da bence iyi bir sezon geçirdik. 2-3 maçı çok kötü bir şekilde kaybettik ama ligi üçüncü bitirdik. Lig Kupası'nda final oynadık ve şimdi de önümüzde Avrupa Ligi finali var. Geleceğimin bir maça bağlı olduğu hakkında tartışmalar devam ederse derhal buradan giderim. 10 aylık emeği, sadece 90 dakikayla yargılayamazsın. Bu doğru değil. Ya benim işimden memnunsundur ya da değilsindir."

Chelsea'da mutlu olduğunu belirten Sarri, "Premier Lig'de ve Chelsea'de olmaktan mutluyum. Şu an sadece çarşamba günü oynayacağımız finali düşünüyorum. 2 yıl daha kontratım var, dolayısıyla başka bir kulüple görüşmedim. Finalden sonra kulübümle görüşeceğim. Benden memnun olup olmadıklarını öğrenmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Chelseal ile 'in karşılaşacağı Avrupa Ligi final maçı, 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'da Bakü'de oynanacak.