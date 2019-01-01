Mauricio Pochettino, yeni statlarında hayallerin gerçekleşeceğine inanıyor

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni statlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

menajeri Mauricio Pochettino, yeni statlarının açılmasıyla birlikte hedeflerine daha yakın olduklarına inanıyor.

Kuzey Londra ekibi, yeni statlarının inşaatı sebebiyle 2017 yılında White Hart Lane'den ayrılmış ve bugüne kadar iç saha maçlarını Wembley'de oynamıştı. Yeni stadın açılışının gecikmesi sebebiyle bir süre daha Wembley'de oynamak zorunda kalan Tottenham bundan sonraki iç saha maçlarını sahalarında oynayacak.

Pochettino, yeni statları için çok heyecanlı olduğunu ve bu duygunun tarifsiz olduğunu söyledi. 62 bin kişilik stadın açılışında konuşan Arjantinli menajer, "White Hart Lane'den ayırldığımız gün hissettiysem bugün de aynı şeyleri hissediyorum. Aynı duygu ve tutkuları şu anda da yaşıyoruz ve hayallerin gerçek olmasını sağlayan Başkan Daniel Levy'ye teşekkür ederim" dedi.

Maurico Pochettino, "Öncelikle taraftara sabırlı oldukları için teşekkür ediyorum. Şu anda Premier Lig'de iyi bir konumdayız ve Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Tüm takım inanıyoruz ki 62 bin taraftar yanımızda olduğu sürece Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkabiliriz ve ligi en iyi şekilde bitirebiliriz. Taraftarın desteği bize büyük bir güç veriyor. Bu bizim için çok önemli bir etken" ifadelerini kullandı.

Son olarak gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Pochettino, "Eğer kendinizi evinizde hissederseniz bu size güç katar. Tottenham'ın ileride fantastik bir kulüp olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tottenham, yeni evinde ilk maçında ile karşı karşıya gelecek.