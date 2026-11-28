Harry Maguire, Brentford'a evinde 4-0 yenildikleri maçta bu sezon Premier Lig'deki beşinci sarı kartını gördüğü için Manchester United'ın çarşamba günü Newcastle'a yapacağı deplasmanda forma giyemeyecek. Bu ceza, United'ın başında hâlâ ilk galibiyetini arayan ve takımı üst üste yedi devrede en az iki gol yiyen Mauricio Pochettino için bir darbe daha.

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Maguire, Brentford hezimetinin son bölümünde sarı kart gördü

Maguire, cumartesi günü Old Trafford'da alınan yenilginin 86. dakikasında Dango Ouattara'ya kayarak yaptığı geç müdahale nedeniyle sarı kart gördü ve bir maçlık ceza aldı. O sırada Brentford 3-0 öndeydi. The Sun'ın haberine göre bu, savunmacının bu sezon Premier Lig'de gördüğü beşinci sarı karttı ve otomatik olarak cezalı duruma düşmesine yol açtı.

Takımlarının ilk 19 lig maçında beş sarı kart gören futbolcular bir maç ceza alıyor. Maguire ise bu sınıra yalnızca 12 lig maçının ardından ulaştı. Daha önce Everton, Manchester City, Bournemouth ve Chelsea karşısında sarı kart görmüştü.

United'ın savunmadaki sorunları büyüyor

33 yaşındaki oyuncu, St James' Park deplasmanında forma giyemeyecek. Bu durum, Pochettino'nun savunmadaki sorunlarını artırıyor. Callum Wilson'ın iki golünün yanı sıra Kristoffer Ajer ve Kevin Schade'nin son bölümdeki gollerinin ardından United, Premier Lig'de üst üste yedi devrenin her birinde en az iki gol yiyen lig tarihindeki ilk takım oldu.

Maguire, Brentford karşısında zor bir öğleden sonra geçirdi. Brentford, kontra ataklarda United savunmasının açıklarını değerlendirdi. İngiltere millî oyuncusunun geleceği de belirsiz. Haberlere göre kulübün, sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanma ihtimali giderek azalıyor.

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Pochettino hâlâ ilk galibiyetini arıyor

Pochettino, takımın başındaki ilk üç maçında yalnızca bir beraberlik alabildi. Leny Yoro'nun kırmızı kart gördüğü Liverpool deplasmanında 4-0 yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile 2-2 berabere kaldılar. United, sekiz puanla Premier Lig'de 19. sırada bulunuyor.

Crystal Palace, pazar günü Hull'u yenerse United son sıraya düşebilir. Brentford yenilgisiyle takımın ligdeki galibiyet hasreti de 10 maça çıktı. Bu, Ocak 1990'dan bu yana ilk kez yaşanıyor.

United'ın sıradaki maçı Newcastle deplasmanında

Pochettino, çarşamba günkü Newcastle deplasmanı için stoperde bir çözüm bulmak zorunda. Sonraki hafta sonu ise Coventry, Old Trafford'a gelecek. Zor günler geçiren Manchester United için bu maç şimdiden mutlaka kazanılması gereken bir karşılaşma gibi görünüyor.