Mauricio Pochettino, Tottenham'ın başında tarih yazıyor

Arjantinli teknik direktör, Cumartesi günü oynanan Burnley karşılaşmasının 1-0 kazanılmasıyla birlikte tarihe geçerek Arsene Wenger'i geride bıraktı.

Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Burnley'i evinde 1-0 mağlup eden Tottenham, üç puanın yanı sıra teknik direktör Mauricio Pochettino'yu da önemli bir başarı elde etmesine imkan sağladı.

Opta verilerine göre Burnley maçıyla birlikte Premier Lig'de 169. maçına çıkan Pochettino, 100. galibiyetine Arsene Wenger'den 10 maç daha önce ulaşmış oldu ve yeni rekorun sahibi oldu.

Arjantinli teknik adamın adı, yaz döneminde sık sık Real Madrid ve Manchester United ile anılmıştı. Fakat Pochettino, Tottenham'da mutlu olduğunu her seferinde dile getiriyordu.

Christian Eriksen'in 90+1. dakikada galibiyeti getiren golüyle liderle arasındaki puan farkını koruyan Tottenham, 39 puanla 3. sırada yer alıyor.