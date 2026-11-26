Manchester United Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, kaleci Senne Lammens’in peş peşe yaptığı dikkat çekici hatalar nedeniyle artan eleştirilere yanıt verdi. Belçikalı millî oyuncu, Sporting karşısındaki Şampiyonlar Ligi maçında zor bir gece geçirdi. Taraftarlar, bu hafta sonu Brentford ile oynanacak maç öncesinde kalede değişiklik gerekip gerekmediğini sorguluyor.

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Lammens, Lizbon’da Şampiyonlar Ligi kâbusu yaşadı

United, Portekiz’deki olaylı Avrupa maçında galibiyeti elinden kaçırdı. Konuk ekip adına Bruno Fernandes iki gol attı, Suarez de iki golle karşılık verdi. Sporting kalecisi Kaique Pereira’nın son dakikalarda kendi kalesine attığı gol ise Brezilyalı kaleciye yapılan faul nedeniyle iptal edildi.

Olayların merkezinde, gecesi acı verici biçimde kötüye giden Lammens vardı. Önce Sporting’in penaltısında gole izin vermeyen 24 yaşındaki kaleci, dakikalar sonra bir başka penaltıya sebebiyet verdi, ardından da hatasıyla ev sahibinin son dakikalarda beraberliği yakalamasına neden oldu. Pochettino, pahalıya mal olan bu hatalara rağmen eski Royal Antwerp kalecisine desteğini sürdürmeye hazır.

Pochettino kalecisini savundu, savunmadaki sorumluluğa dikkat çekti

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Pochettino, Lammens’i tek başına hedef göstermeyi reddetti ve savunma hatalarının sorumluluğunu bütün takımın paylaşması gerektiğini vurguladı.

“Bana göre böyle şeyler olur. Futbol bu,” dedi Pochettino maç sonrası basın toplantısında. “Bir şey olduğunda oyuncumu her zaman destekleyeceğim… Sorumluluktan söz etmeliyiz. En iyi araçları sağlamak da bizim sorumluluğumuz.

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“Bence böyle bir pozisyonda savunma hattımızın da kaleciyi daha iyi kollaması gerekiyor çünkü durum çok zordu. Bu, savunma hattını suçlamak değil ama geliştirmemiz ve üzerinde çalışmamız gereken iki konu var.”

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Arjantinli teknik direktör, yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken oyuncularından sahanın her bölgesindeki ortak alışkanlıklarını geliştirmelerini istedi. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü bazen profesyonel oyuncuların her zaman… diye [söyleriz]. Kavramları, ayrıntıları alışkanlık hâline gelene kadar tekrar tekrar hatırlatmanız gerekir. Bence geliştirmemiz gereken şey, savunmada, hücumda, her alandaki alışkanlıklarımız.

“Bizi suçlayın, çünkü bence böyle durumları daha iyi yönetmeliyiz. Kaleciyken o topu karşılamak kolay değil. Takım arkadaşlarınızın yardımına her zaman ihtiyaç duyarsınız. Ama elbette bu zorluğu kabul ediyoruz ve tüm küçük ayrıntılarda kendimizi geliştirmeye çalışmak için buradayız. Bundan eminim.”

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Sezon boyunca süren sıkıntılar ve Fernandes’in soyunma odasındaki değerlendirmesi

Lizbon’daki hatalar, Dünya Kupası’nda yaşadığı kâbusun etkisini üzerinden atmakta zorlanan Lammens’in güç geçen sezonunun devamı oldu. Bu sezon çıktığı 16 maçta 33 gol yiyip yalnızca bir kez kalesini gole kapatan kaleci, daha önce ekim ayında Bournemouth’a karşı evinde 3-0 kaybettikleri maçta çizgisinden çıkarak rakibe bir gol hediye etmiş, Aston Villa ile 4-4 berabere kaldıkları maçta da Nicolas Jackson’ın şutunu elinden kaçırmıştı.

Yine de United kaptanı Fernandes, teknik direktörünün açık desteğine katıldı ve soyunma odasında Belçikalı kaleciyi suçladıkları yönündeki görüşleri reddetti: “Bu, futbolun bir parçası. Hatalar futbolun bir parçası ve hatalardan goller doğar. Ama elbette bu bireysel bir spor değil. Bu yüzden iyi yaptığımız ve kötü yaptığımız her şeyin sorumluluğunu herkes üstlenmeli.

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“Bence asıl ve en önemli şey, iyi ve kötü anlarda birlikte olmamız gerektiğini anlamamız. Bu, birbirimize duyduğumuz güveni değiştirmeyecek.”

Darlow hazır beklerken sırada Brentford sınavı var

Pochettino, kadro seçimine ilişkin kesin bir garanti vermese de kalecisini açıkça savunması, Lammens’in bu hafta sonu Brentford ile oynanacak maç öncesinde yeni teknik direktörünün güvenini koruduğunu gösteriyor.

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Belçikalı kaleciyi yedeğe çekmek, yazın Leeds United’dan transfer edilen Karl Darlow’a görev vermek anlamına gelecek. Darlow bu sezon kulüp düzeyinde yalnızca bir kez forma giydi ve Brighton’a karşı 3-2 kaybedilen Carabao Cup maçına ilk 11’de başladı. Yedeğinin maç tecrübesi sınırlıyken Lammens, teknik direktörünün güvenini karşılamak ve United savunmasına istikrar kazandırmak için hemen bir fırsat bulacak gibi görünüyor.