Mauricio Pochettino: Söylentiler Kylian Mbappe'yi etkilemiyor

2022'de sona erecek olan sözleşmesini henüz uzatmayan ve adı Real Madrid ile anılan Mbappe, iddiaların performansını etkilemesine izin vermiyor.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino adı transfer dedikodularıyla anılan Kylian Mbappe'nin söylentilerden etkilenmediğini söyledi.

Mbappe'nin kulüple yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerine de değinen Arjantinli teknik adam, genç oyuncunun uzun süre kulüpte kalmasını istediklerini belirtti.

Pochettino ne söyledi?

Takımının Strasbourg ile oynayacağı Ligue 1 karşılaşması için düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik direktörü, Mbappe'nin hakkında çıkan transfer dedikodularından etkilenmeyecek kadar profesyonel bir oyuncu olduğunu söyledi.

"Mbappe hakkındaki dedikodulara artık alıştık. Mbappe gibi uluslararası oyuncuların adının en iyi takımlarla anılması son derece normal.

"En önemli şey Mbappe'nin bu söylentilere kulak asmadan işini yapmaya devam etmesi. O bu spekülasyonlara aldırmadan işini yapmaya devam ediyor."

"Kylian yaşına rağmen son derece profesyonel ve olgun davranıyor. Yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor ve kulüp onu burada uzun süre tutmak için elinden geleni yapıyor.

"Bizim dışımızda gelişen söylentilerin önüne geçme imkanımız yok ancak bu durumun Kylian'ın performansına bir etkisi yok."

Kylian Mbappe bu sezon ne yaptı?

Bu sezon PSG forması giydiği 34 maçta rakip fileleri 32 defa sarsan 22 yaşındaki genç futbolcu takım arkadaşlarına dokuz kez de asist yaptı.

Takımıyla 2022 yazında sona erecek olan kontratını henüz uzatmayan Mbappe'nin yaz aylarında La Liga devi Real Madrid'e transfer olacağı iddia ediliyordu.

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