Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Real Madrid'e 3-1 yenilerek turnuvaya veda eden PSG'de futbolcular taraftarların yoğun bir tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

PSG taraftarları takımlarının Ligue 1'de oynadıkları Bordeaux karşılaşmasında oyuncuları ıslıklarken, Lionel Messi de tepkilerden nasibini aldı.

Ne söylendi?

Taraftarların tepkisinin kendileri açısından son derece üzüntü verici olduğunu belirten PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Parc des Princes'te yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi:

"Real Madrid maçında alınan sonuçtan hepimiz etkilendik ve bu hayal kırıklığını anlıyoruz.

"Biz bir ekip olarak birlikte yaşıyoruz ve tüm duygusal iniş çıkışları yaşıyoruz. Sorumluluğu elbette ki üstümüze alıyoruz ve taraftarların hissettiklerini biz de hissediyoruz. Tepkinin sadece Messi ve Neymar'a gösterilmesi haksızlık çünkü tepkiyi hepimiz hak ediyoruz."

Bordeaux karşılaşmasına kalede Keylor Navas ile başlaya Arjantinli teknik adam, bu kararda Gianluigi Donnarumma'nın Real Madrid maçında yediği ilk goldeki hatasının etkili olup olmadığı sorusunu da yanıtladı:

"İlk golde bir hata vardı ancak bu Donnarumma'nın değil hakemin hatasıydı. Donnarumma büyük bir oyuncu ve harika bir şampiyon. Form ve mental durumu gayet iyi ve bu durumdan etkilenmedi ama tercihimiz Keylor'dan yana oldu."

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