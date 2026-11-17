Mauricio Pochettino, Pep Guardiola ile yaptığı özel görüşmenin ABD Milli Takımı’ndan ayrılıp Manchester United’ın başına geçme kararında belirleyici rol oynadığını açıkladı. Arjantinli teknik direktör, takımı Premier League’de düşme hattında bırakan Michael Carrick’in görevden alınmasının ardından Old Trafford’da göreve başlayacak.

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Eylül ayındaki görüşme Pochettino’nun Old Trafford’a dönüşünü nasıl başlattı?

Manchester United, 54 yaşındaki teknik direktörün göreve getirildiğini geçen hafta doğruladı . Pochettino, Southampton, Tottenham ve Chelsea’nin ardından Premier League’deki dördüncü görevini üstlenecek. Bu, 2023-24 sezonunun sonunda Stamford Bridge’den ayrılmasından bu yana bir kulüpteki ilk görevi olacak.

Bu hamle, yalnızca bir ay önce ABD Milli Takımı ile sözleşmesini uzatan Arjantinli teknik direktör için hızlı bir karar değişikliği anlamına geliyor. Eylül ayında bir maçta Guardiola ile konuşması, Pochettino’nun millî takım futboluna bağlılığını yeniden değerlendirmesine yol açtı. Bu açıklamanın ABD taraftarlarını memnun etmesi pek olası değil.

Pochettino, kulüp futbolunun günlük temposunu özlediğini itiraf etti

Ayrılmadan önce The Telegraph’a konuşan Pochettino, millî takım kampları arasındaki uzun araların kendisine günlük antrenmanları ve medya görevlerini özlettiğini söyledi.

“[Geri dönmeye] hazırım,” dedi. “Biraz özlediğim şey bu. Her gün burada bir şeylerle meşgul olmayı özlüyorum. Maçtayken Guardiola bana, ‘Premier League’e geri dönmek istemiyor musun?’ diye sordu. Ben de ‘Hayır, burada mutluyum’ dedim.

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“[O da] ‘Evet ama her gün ... özlemiyor musun?’ dedi. Ben de ‘Biraz, evet. Çünkü şimdi bugünü düşünüyorsun, sonra aralık ayında MLS [oyuncu havuzundaki futbolcular] için Jamaika’ya karşı kampımız var. Ama ardından mart ayına [kadar] beklemen gerekiyor. Ne yapıyorsun? Maç izlemen, seyahat etmen, idari işlerle ilgilenmen gerekiyor. Bunlar güzel, iyi şeyler.

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“Ama her gün işin içinde olmak; basın toplantısı, antrenman, her şey... United’daki gibi bir fırsata evet dersin. Bunu istiyorum. Kendimi yeniden kanıtlamak istiyorum.”

Pochettino, ABD Milli Takımı için Guardiola’yı destekliyor

İşin ilginç yanı, Guardiola’nın ABD Milli Takımı’nın başında Pochettino’nun yerini alacağına dair güçlü iddialar var . Pochettino’nun iki yıllık görev süresi, bu pozisyonun saygınlığını artırdı. İspanyol teknik direktör, geçen sezon sonunda Manchester City’den ayrılmasının ardından şu anda bir yıllık ara veriyor.

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Pochettino, eski rakibinin bu göreve gelmesini destekledi ve kadronun kalitesine ve yeni antrenman tesislerine işaret etti. Pochettino, “Federasyona gelmek için mükemmel zaman,” dedi. “Bu görevi kabul etmeli çünkü çok iyi insanlarla, iyi oyuncularla karşılaşacak. Oyuncu onun oyun tarzına uyabilir.”

Carrington’a gitmeden önce ABD Milli Takımı ile son bir maç

Çarşamba günü United’daki görevine başlamadan önce Pochettino, çarşamba sabahının erken saatlerinde (Birleşik Krallık saatiyle) ABD Milli Takımı’nın başına son kez çıkacak. Haiti’ye karşı oynanan CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinin ilk maçını 6-0 kazanan takım için rövanşın rahat bir veda maçı olması bekleniyor.

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Ancak Carrington’da göreve başladığında asıl baskı başlayacak. Premier League’de düşme hattından çıkmaya çalışan bir takımı devralacak olan Pochettino, United’ın sezonunu kurtarmak ve İngiltere’nin en üst liginde kendini yeniden kanıtlamak için hemen mücadele etmek zorunda kalacak.