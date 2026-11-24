Liverpool karşısında alınan ağır yenilginin ardından Avrupa'nın beş büyük liginde en çok gol yiyen savunmaya sahip olmasına rağmen Mauricio Pochettino, ocak ayında forvet transferine öncelik verecek. Manchester United'ın yaz döneminde hücum hattında aldığı risk, sakatlık nedeniyle ters tepti. Kulüp, kış transfer dönemi öncesinde güvenilir bir alternatif arıyor.

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Pochettino'nun ocak ayındaki önceliği savunma değil, forvet

Pochettino, ocak transfer döneminde United'ın çok gol yiyen savunmasını güçlendirmek yerine yeni bir forvet almaya odaklanacak. Pazar günü Liverpool deplasmanında alınan 4-0'lık yenilgi , United'ı Avrupa'nın beş büyük liginde en çok gol yiyen takım konumuna getirdi. Michael Carrick'in halefi Anfield'da gerçekle hemen yüzleşti. United, 11 maçın ardından düşme hattına demir atmış durumda.

Bu belirgin savunma zaaflarına rağmen Pochettino, sahanın diğer ucunu da aynı ölçüde endişe verici buluyor. Manchester United, yaz transfer döneminde forvet almamayı tercih etmişti. Bu karar, kulübün aleyhine ağır biçimde sonuçlandı. Kulüp yönetiminin, transfer dönemi yeniden açılmadan önce hücum hattına takviye belirlemek için şimdi bir aydan biraz fazla zamanı var.

Sakatlık sorunu, güvenilir forvet arayışını zorunlu kıldı

United'ın hücumdaki sıkıntılarının temelinde, Benjamin Sesko'nun bir türlü geçmeyen kaval kemiği sakatlığı yatıyor. Geçen sezon RB Leipzig'den 74 milyon sterline transfer olduktan sonra zor bir başlangıç yapan 23 yaşındaki Slovenya millî takım oyuncusu, daha sonra umut vermişti. Ancak bu sezon yalnızca altı maça çıkabildi. Sesko'nun en erken yeni yılda dönmesi beklenirken Pochettino, santrfor pozisyonunda Bryan Mbuemo ile Matheus Cunha'yı dönüşümlü oynattı. Joshua Zirkzee'ye ise hücum hattına liderlik etme konusunda büyük ölçüde güvenilmiyor.

The Times'a göre Pochettino, ocak transfer dönemi açılır açılmaz Zirkzee'ye alternatif olacak “daha güvenilir bir seçenek” arayacak. United'ı tehlikeli bölgeden çıkarmak için güvenilir bir santrfor bulmak artık büyük önem taşıyor.

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Anfield'daki ağır yenilgi, United'ın ciddi savunma zaaflarını ortaya çıkardı

Pochettino'nun forvete öncelik verme kararı, Andoni Iraola'nın Liverpool'u karşısındaki kötü savunma performansına rağmen geldi. Arjantinli teknik direktör, Matthijs de Ligt'i sürpriz biçimde ilk 11'de başlattı. Ancak uzun süreli sakatlığından hâlâ dönme sürecinde olan Hollanda millî takım oyuncusu, hareketli hücum hattı karşısında zorlandı.

Leny Yoro'nun Anfield'da henüz sekizinci dakikada kırmızı kart görmesiyle işler daha da kötüleşti. Deneyimli savunmacılar Lisandro Martinez, Harry Maguire ve Diogo Dalot da aralıksız baskı altında etkili olamadı. Savunması endişe verici bir hızla gol yese de Pochettino, zorlanan kadrosu için en acil görevin hücum gücünü artırmak olduğuna inanıyor.

Balogun, eski ABD teknik direktörüyle yeniden çalışmak istiyor

United kış transferi hedeflerini değerlendirirken Monaco forveti Folarin Balogun olası adaylardan biri olarak öne çıktı. Eski Arsenal forveti, Pochettino'nun ABD millî takımını çalıştırdığı dönemde Arjantinli teknik direktörün yönetiminde oynamıştı ve onunla yeniden çalışmak istiyor. United'ın transfer ekibi, gelecek ay boyunca Balogun'un mu yoksa başka bir hedefin mi Pochettino'nun acil ihtiyaçlarına daha uygun olduğunu değerlendirecek.