Mauricio Pochettino’nun gelecek perşembe Manchester United teknik direktörü olarak göreve başlaması bekleniyor. Böylece Anfield’daki ilk maçından önce antrenman sahasında yalnızca üç günü olacak. 54 yaşındaki teknik direktör, görevden alınan Michael Carrick’in yerine geçmek üzere Manchester’a uçmadan önce ABD’yi Haiti’ye karşı oynayacağı iki ayaklı CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde yönetecek.

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Pochettino önce USMNT'deki görevini tamamlayacak

Pochettino, milli maç arasını ABD ile tamamlayacak ve ardından Old Trafford'da göreve başlayacak. Carrick, tüm kulvarlarda oynanan 11 maçta yalnızca bir galibiyet alınmasının ardından perşembe günü görevden alındı. United, Premier League'de düşme hattında, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda ise 17. sırada.

Manchester Evening News'e göre Pochettino, Cincinnati'de Haiti'ye karşı oynanacak ve Birleşik Krallık saatiyle gelecek çarşamba yaklaşık 02.00'de bitmesi beklenen ikinci maçın ardından ABD'den ayrılacak. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Manchester'a ulaşması ve gelecek perşembe Carrington'da görevine başlaması bekleniyor.

Liverpool maçına hazırlanmak için üç gün

Bu takvime göre Pochettino, United'ın gelecek pazar Liverpool'la karşılaşmak için Anfield'a gitmesinden önce yeni takımıyla yalnızca üç gün geçirebilecek. BBC Sport da en geç 19 Kasım'da görevine başlamasının beklendiğini bildiriyor.

United, Arjantinli teknik direktörle kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Ayrıca kulübün, Pochettino'nun 7,4 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi içeren dört yıllık sözleşmesini feshettirmek için US Soccer ile bir çerçeve üzerinde uzlaştığı bildiriliyor. Pochettino'nun uzun süredir birlikte çalıştığı teknik ekibinden birkaç kişiyi de Old Trafford'a getirmesi bekleniyor.

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Pochettino, Haiti ile oynanacak iki maç öncesinde basının karşısına çıkacak

United ve US Soccer, Pochettino'nun milli takımdaki görevini tamamlamadan önce Haiti'ye karşı iki maçta da takımın başında olması konusunda anlaştı. Pochettino'nun cuma günü Birleşik Krallık saatiyle 14.15'te Atlanta'nın hemen dışındaki ABD antrenman tesislerinde basına konuşması planlanıyor. İlk maç ise cumartesi günü saat 21.30'da Jamaika'nın Kingston kentinde başlayacak.

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54 yaşındaki teknik direktör, USMNT'nin başında çıktığı 35 maçın 21'ini kazandı ve takımı bu yıl Dünya Kupası'nda eleme turlarına taşıdı. ABD, son 16 turunda Belçika'ya elendi.

Pochettino'nun ilk maçı Anfield'da

Daha önce Southampton, Tottenham ve Chelsea'nin yanı sıra Paris Saint-Germain'i de çalıştıran Pochettino, Premier League'deki geniş deneyimiyle İngiliz futboluna dönecek.

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İlk görevi, oyuncularıyla çalışmak için çok az zamanı varken gelecek pazar Anfield'da zor günler geçiren United'ı ayağa kaldırmak olacak.