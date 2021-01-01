Mauricio Pochettino: Mbappe, Neymar ile PSG'de kalacak, hislerim bu yönde

PSG'nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe'nin Neymar ile takımda kalacağına inanıyor.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Real Madrid'in istediği Kylian Mbappe'nin Neymar ile birlikte kariyerine Paris ekibiyle devam edeceğinden emin.

Pochettino RMC ye yaptığı açıklamada, "Mbappe'nin Neymar ile takımda kalacağına inanıyorum, hislerim bu yönde. Burada mutlular. Kulüp onlarla devam etmek için çok uğraşıyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan Neymar, geçtiğimiz günlerde TF1 ile yaptığı röportajda, "İşler çok değişti. Nedenini tam olarak açıklayamam. Ama bugün kendimi iyi hissediyorum. Uyum sağladım. Daha sakinim ve daha mutluyum. PSG'de kalmak istiyorum. Ben de Kylian'ın kalmasını istiyorum. PSG'nin harika bir takım olmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.