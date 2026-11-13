Mauricio Pochettino, Manchester United'ın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildiği açıklandıktan hemen sonra ABD milli takımına içtenlikle veda ederken duygularını gizleyemedi ve gözyaşlarına boğuldu. Arjantinli teknik direktör, Old Trafford'da iki buçuk yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Pochettino, Michael Carrick'in yerine geçerek Premier Lig'e çarpıcı bir dönüş yapacak.

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Pochettino için buruk bir veda

Pochettino'nun Manchester United'ın başına geçmesi, ABD milli takımındaki başarılı dönemini sona erdirdi ancak bu değişimin onu kişisel olarak da etkilediği açıkça görüldü. Haberlerin ardından ilk kez basının karşısına çıkan 54 yaşındaki teknik direktör, yaklaşan ayrılığından söz ederken gözle görülür biçimde duygulandı.

Cuma günü gazetecilere konuşan Pochettino'nun açıklamanın duygusal ağırlığını hissettiği belliydi. Bu içten tepki, Eylül 2024'ten bu yana çalıştırdığı ABD milli takımıyla kurduğu güçlü bağı yansıtıyordu. Teknik direktörler genellikle görevden alındıklarında gözyaşı dökerken Pochettino, perşembe günü Premier League'de sekiz maçlık galibiyet hasretinin ardından görevinden ayrılan Carrick'in görevden alınmasıyla Old Trafford'un cazibesine karşı koyamasa da milli takımdaki görevini bırakmanın kendisi için ağır olduğunu söyledi.

Son basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı

Pochettino, ABD'nin yaklaşan maçları tamamlandıktan sonra 19 Kasım'da Old Trafford'da resmen göreve başlayacak. İlk maçında ise 22 Kasım Pazar günü Liverpool deplasmanına çıkacak. Yaklaşan ayrılığına ilişkin şunları söyledi: “Normalde tam tersi olur. Kovulursunuz ve kalmak istediğiniz için ağlarsınız. Bu durumda ise tam tersi. Gerçekten çok zor bir karar ama aynı zamanda bu adım için heyecanlıyım.”

Pochettino, ABD futbolu için dönüşüm niteliğindeki bu dönemde birlikte çalıştığı kişilere teşekkür etme fırsatını da değerlendirdi. Son iki yılda kurulan bağa dikkat çekerek hedeflerini destekleyenlere doğrudan seslendi. Duygusal basın toplantısında, “Teknik ekibe ve oyunculara son iki yıl için çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir projeyi paylaşırken beni gerçekten mutlu ettiniz. Şimdi benim için bunu bitirmek zor” diye ekledi.

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ABD milli takımında bıraktığı iz

54 yaşındaki teknik direktör, Old Trafford'da resmen göreve başlamadan önce ABD'nin Haiti ile oynayacağı maçlarda takımın başında olacak ve Eylül 2024'te başlayan dönemini noktalayacak. Başlangıçta sözleşmesi bu yazki Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olan Pochettino, ABD'yi son 16 turuna taşıdıktan sonra sözleşmesini 2030 Dünya Kupası finallerinin sonuna kadar dört yıl uzatmıştı. Bu haftaki iki maç öncesinde 35 karşılaşmada 22 galibiyetlik etkileyici bir performansa sahip.

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Bu değişimin zorluğundan söz eden Pochettino, federasyon bünyesinde birlikte kaydettikleri gelişimi vurguladı. Gözyaşlarını silmeye devam ederken, “Gerçekten inandığımız bir projeyi paylaşmaktan ve birlikte gelişmekten büyük heyecan duyuyorduk. Bu da kararı daha zor hâle getiriyor” dedi. “Üzücü bir karar ama biz profesyoneliz ve hayallerimizi gerçekleştirmek için bir sonraki adımı atmaya çalışmalıyız. Federasyonu büyüttük, dünya çapında da büyüdük. Bir konuşma hazırlamadım; içimden geldiği gibi konuşuyorum. Motivasyonumuzu ve zorlukların üstesinden gelme gücümüzü yeniden kazandık.”

Old Trafford'da zorlu bir görev

Vedanın sonunda ABD basınına ve taraftarlarına dürüstlükleri için teşekkür eden yeni teknik direktör, “Hepimizin ve benim ortaya koyduğum değeri teslim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. İşinize saygı duyuyorsunuz. Bize hiçbir zaman yalan söylemediniz. Bu zor bir karar ama yolumuza devam etmeliyiz” dedi.

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Pochettino, Old Trafford'a geldiğinde zor günler geçiren Manchester United'ı ayağa kaldırma göreviyle karşı karşıya kalacak. İlk 10 maçında yalnızca bir galibiyet ve beş beraberlikle sekiz puan toplayan takım, Premier League tablosunda 18. sırada bulunuyor.