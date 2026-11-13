Mauricio Pochettino, Manchester United'ın teknik direktörlüğüne getirildi: INEOS, Michael Carrick'in halefinin göreve başlama tarihini doğruladı

Manchester United, Michael Carrick’in görevden alınmasının ardından Mauricio Pochettino’nun yeni teknik direktör olarak atandığını resmen açıkladı. Tottenham ve Chelsea’nin eski teknik direktörü, ABD Erkek Millî Futbol Takımı’ndaki görevinden ayrılarak bu ayın ilerleyen günlerinde Old Trafford’da göreve başlayacak.

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United, eski Tottenham teknik direktörüne yöneldi

54 yaşındaki teknik direktör, şu anda Premier League'de düşme hattında bulunan bir takımın başına geçiyor. The Mirror'ın haberine göre Old Trafford'da iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı. United, perşembe günü Carrick'i görevden aldıktan sonra Pochettino ile anlaşmak için hızla harekete geçti. İngiliz teknik direktörün görev süresi, ligde çıktığı 10 maçta yalnızca bir galibiyet almasının ardından sona erdi. Pochettino ise hemen göreve başlamayacak; önce ABD Erkek Milli Takımı'nın Haiti'ye karşı oynayacağı iki maçtaki görevini tamamlayacak.

Kulüp, Old Trafford'a gelişini doğruladı

United, yayımladığı açıklamada Arjantinli teknik direktörün göreve başlama tarihini duyurdu: “Mauricio Pochettino, 18 Kasım'dan itibaren Manchester United erkek futbol takımının teknik direktörü olmayı kabul etti.”

Açıklamada, milli takımdaki görevinden ayrılışına da açıklık getirildi: “Kulüp, Mauricio ve ekibinin ABD Erkek Milli Takımı'ndaki görevlerini tamamlamalarının ardından ayrılmaları konusunda ABD Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vardı.”

United ayrıca yeni teknik direktörün taktik anlayışına dikkat çekerek “yüksek tempolu, hücuma dayalı futbol” oynatma konusundaki başarısını övdü.

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Carrick'in görevine son verildi

Teknik direktör değişikliği, aylardır süren kamuoyu spekülasyonlarını sona erdirdi. United, geçmişte Pochettino'yu birçok kez göreve getirmeye çalışmış, ancak tercihini önce Jose Mourinho'dan, daha sonra Erik ten Hag'dan yana kullanmıştı. Kulüp, 2026-27 sezonunda yaşadığı felaketten çıkmak için sonunda Pochettino ile anlaştı.

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Onun gelişi, Carrick dönemini resmen kapattı. Kulübün perşembe günü Carrick'in görevden alınmasına ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Manchester United, Michael Carrick'in erkek A takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını doğrular.

“Michael, ocak ayında kulübe geri döndü ve 2025/26 sezonunda kalan 17 maçın 12'sini kazanarak takımı Premier League'de üçüncülüğe taşıdı. Takım, bu dönemde ligde en fazla puanı topladı.

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“Sezona hayal kırıklığı yaratan başlangıcın ardından kulüp, hedeflerine ulaşmak için bir değişikliğin gerekli olduğu yönünde son derece zor bir karara vardı.”

Açıklama, görevinden ayrılan teknik direktöre yönelik şu sözlerle sona erdi: “Michael, bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır. Futbolculuğunda olduğu gibi, kulübe döndüğünden beri görevini en yüksek özveri ve profesyonellik standartlarıyla yerine getirdi. Geçen sezonki liderliği ve başarıları her zaman güzel anılacak.”

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Anfield'da zorlu bir başlangıç onu bekliyor

Pochettino'yu ilk maçında zorlu bir sınav bekliyor. ABD Erkek Milli Takımı'ndaki görevlerini tamamladıktan sonra İngiltere'ye giderek gelecek pazar ezeli rakip Liverpool deplasmanında çıkacağı ilk maça hazırlanacak. Öncelikli hedefi, bütünlüğü bozulan soyunma odasında güveni yeniden tesis etmek ve zorlu taktik planını uygulayarak United'ı sezonun başındaki kümede kalma mücadelesinden çıkarmak olacak.