Mauricio Pochettino Manchester United'ın ilgisinden etkilenmiyor

Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılmasının ardından Manchester United teknik direktörü olarak Premier Lig'e döneceği öne sürülen PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, söylentilere cevap verdi.

Takımının Şampiyonlar Ligi Manchester City ile oynayacağı karşılaşma öncesinde konuşan Arjantinli teknik direktör, takımında çok mutlu olduğunu söyledi.

Pochettino ne söyledi?

Basın toplantısında sadece maça ilişkin konuşacağını belirten Pochettino, iddiaların konsantrasyonunu bozmayacağını belirtti:

"Futbolda bu tarz söylentiler her zaman olur ama bunların konsantrasyonunuzu bozmasına izin vermemelisiniz. PSG'de çok mutluyum ve ayrıca 2023'e dek devam eden bir sözleşmem var. Sadece kontratıma ve takımıma odaklandım.

"Bu denli kritik bir karşılaşma öncesinde farklı bir gündemimiz olmamalı"

Tottenham ile final oynamıştı

Manchester United'ın önümüzdeki günlerde atayacağı geçici teknik direktörün ardından gelecek yaz İngiliz ekibinin başına geçeceği öne sürülen Pochettino'nun Fransız ekibinde mutsuz olduğu iddia edilmişti.

PSG Sportif Direktörü Leonardo ile birlikte çalışmaktan rahatsızlık duyduğu belirtilen deneyimli teknik direktörün daha fazla söz sahibi olacağı bir kulüpte çalışmak istediği tahmin ediliyordu.

Daha önce Southampton ve Tottenham ile Premier Lig deneyimi yaşayan Pochettino, Londra ekibini Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkartmış ve tarihinin en başarılı günlerini yaşatmıştı.

Tottenham'daki görevini Jose Mourinho'ya bıraktıktan sonra PSG'nin başına geçen Pochettino, ilk sezonunda lig şampiyonluğunu Lille'e kaptırmıştı.

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